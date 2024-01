Bij de koffie: protest en dans in Baton Rouge, pratende rijstkorrel ingezet bij Japanse verkiezingen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Pratende rijstkorrel moet Japanse jongeren overhalen te stemmen

Japanse politieke partijen hebben stripfiguren, maar ook jonge fotomodellen en zelfs een pratende rijstkorrel ingezet om jongeren over te halen om te gaan stemmen. Zondag is het de eerste keer dat jongeren van achttien en negentien jaar mogen stemmen in Japan. Samen met andere Japanners kiezen zij dan de leden van het Hogerhuis (Sangiin).

Onrust in VS om wéér een doodgeschoten donkere man

Het protest over de dood van Alton Sterling is verworden tot een block party zonder weerga. pic.twitter.com/Hp8Idm2yzT — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) 7 juli 2016

In het Amerikaanse Baton Rouge, waar dinsdag een donkere man werd doodgeschoten door de politie, is gisteravond gedemonstreerd tegen politiegeweld. Enkele honderden mensen woonden er een wake bij voor Alton Sterling (37), die om het leven kwam door meerdere van dichtbij afgevuurde politiekogels. 'Zwarte levens doen ertoe', riepen demonstranten voor de winkel waar het incident plaatsvond. Later gingen de protesten over in een block party.

Waarom de man is neergeschoten, moet nog duidelijk worden. De beelden van de bodycams van de dienstdoende agenten, worden nog op dit moment onderzocht.

Vrouw filmt neergeschoten vriend

Ja, het was raak in de Verenigde Staten. In dit geval werd een donkere man neergeschoten tijdens een politiecontrole. Zijn vrouw filmde, terwijl haar man lag te creperen. Volgens de vrouw had haar vriend een wapenvergunning en maakte hij dat ook duidelijk aan de agent. Toen het slachtoffer vervolgens zijn identificatie wilde pakken werd hij beschoten door de politie.

Steven Adler voor het eerst sinds 1990 bij Guns N' Roses

Steven Adler performs with Guns N' Roses in Cincinnati https://t.co/IJWJq4AEDO pic.twitter.com/JfQGcsWgaD — Rolling Stone (@RollingStone) 7 juli 2016

De voormalige drummer van Guns N' Roses Steven Adler heeft voor het eerst sinds 1990 weer opgetreden met zijn oude band. Tijdens een concert in Cincinnati voegde hij zich bij de huidige drummer Frank Ferrer en speelde hij met twee nummers mee.