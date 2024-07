President Biden niet langer verkiesbaar: 'Beste voor Amerika'

"Het is de grootste eer van mijn leven geweest om te dienen als uw president. En hoewel het mijn intentie was te streven naar herverkiezing, geloof ik dat het in het beste belang van mijn partij en het land is om me terug te trekken en me te richten op mijn verantwoordelijkheden als president voor de rest van mijn regeringstermijn", aldus president Joe Biden.

Biden gaat het dus officieel niet nogmaals opnemen tegen Republikein Donald Trump. In een verklaring laat hij weten aankomende week met een toespraak te komen over het besluit.

Democratische Partij

Met het opstappen van Joe Biden is er plaats gekomen voor een nieuwe presidentskandidaat die het namens de Democratische Partij gaat opnemen tegen de 'Make America Great Once Again'-Donald Trump. Een logische opvolger van Biden zou vicepresident Kamala Harris zijn. Ook Biden zelf heeft kenbaar gemaakt dat zijn voorkeur naar Kamala gaat, maar de keuze ligt bij de Democraten. Kiezen zij direct voor Harris of gaat de vicepresident nog strijden voor de positie tegen anderen?

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Pijnlijk foutje

Biden trekt zich niet zomaar terug uit de race. Er was al langere tijd veel twijfel of Biden nog wel geschikt was als presidentskandidaat 2024. Ook veel Amerikaanse kiezers maakten dit de afgelopen periode kenbaar.

Die twijfels kwamen niet helemaal uit het niets, aangezien de president niet de sterkste indruk maakte de afgelopen tijd. Zelfs binnen zijn eigen partij zou er paniek zijn ontstaan na zijn debat tegen Trump eind juni. Die liep duidelijk niet helemaal gesmeerd.

Daarnaast maakte Joe Biden recent ook nog een zeer pijnlijke fout toen de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, in Washington aanwezig was bij de NAVO-top. Hier noemde de president van Amerika Zelensky per ongeluk 'Poetin'. Wat natuurlijk nogal pijnlijk was aangezien Oekraïne al dik twee jaar in oorlog is met Rusland.

Voor de Democraten is het een cruciale stap dat Biden zich nu terugtrekt, aangezien de Democratische Partij anders geen nieuwe presidentskandidaat naar voren kon schuiven. Wie dit wordt, is dus nog de vraag.

Reactie Donald Trump

Ook Donald Trump, de tot voorkort rivaal van Joe Biden, heeft gereageerd op het besluit in een gesprek met CNN en liet weten dat Biden "de geschiedenis in zou gaan als verreweg de slechtste president in de geschiedenis van ons land."