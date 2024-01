Bij de koffie: getuige 'moordservice op wielen' geliquideerd, West-Nederland onder water en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Getuige 'moordservice op wielen' geliquideerd

Weer getuige 'moordservice' afgeknald https://t.co/WSiGRxxIVC — De Telegraaf ticker (@telegraafticker) 23 juni 2016

De man die gisteravond in Utrecht werd geliquideerd, Ranko Scekic (45), is de tweede getuige uit het liquidatieonderzoek 26Koper die het zwijgen is opgelegd. Scekic zou binnenkort een verklaring afleggen in de zaak, meldt De Telegraaf. Lees en bekijk meer.

Dag van de waarheid voor het Verenigd Koninkrijk

Voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is de dag van de waarheid aangebroken: de Britten gaan naar de stembus om voor of tegen een Brexit te stemmen. Live te volgen via onder meer de bovenstaande link.

Noodweer in Nederland

Noodweer in Nederland, vooral vanuit het westen komen veel meldingen van zware onweersbuien: https://t.co/KEiS8HF1MH pic.twitter.com/afEyoQ2EtY — NOS (@NOS) 23 juni 2016

Flinke regen- en onweersbuien zorgen voor problemen in het westen van het land.

Wu-Tang Clan werkt aan nieuw album

Rapper Ghostface Killah zegt aan een nieuw album van Wu-Tang Clan te werken. Zijn collega RZA gaf hem de opdracht om aan de slag te gaan met de nieuwe plaat. "Ik voel me vereerd dat ik ermee mag beginnen", vertelt Ghostface Killah in gesprek met HipHopDX.