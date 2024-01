Winnaar en verliezer van de dag: Joachim Löw vs. Top Gear

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Joachim Löw

Joachim Löw, de bondcoach van Duitsland, was vandaag hét onderwerp van gesprek op social media. Hij voelde aan zijn ballen, rook aan zijn handen, haalde een stofje tussen zijn billen vandaan, rolde er een balletje van, bestuurde die even en rook er weer aan. Eindelijk een mens die gewoon lekker primair gedrag vertoont en schijt heeft aan alle camera's om zich heen.

Verliezer van de dag: Top Gear

Top Gear: viewing figures fall to new low https://t.co/daOKYfOyow — The Guardian (@guardian) 13 juni 2016

De nieuwe serie afleveringen van Top Gear wordt steeds minder bekeken. Gisteravond stemden 2,4 miljoen mensen af op de autoshow, zo bleek vandaag, wat volgens The Guardian de laagste score is in meer dan tien jaar.