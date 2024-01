Revu voorspelt: Max rijdt weer eens een race uit...in een Simca 500

Zaterdag 8 juli 2017

Na het eclatante succes in de Confederations Cup belooft Joachim Löw volgend jaar bij het WK in Rusland een selectie samen te stellen waarvan de spelers niet ouder zijn dan 19 jaar. ‘Op een eenzijdig WK zit niemand te wachten,’ aldus de Duitse bondscoach in een interview met Bild Zeitung. ‘Op deze manier geven we de andere landen ook nog een kans.’

Zondag 9 juli 2017

Hoewel hij als laatste over de finishlijn gaat bij de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring kijkt Max Verstappen tevreden terug op de race. ‘Eindelijk weer eens de finish gehaald,’ aldus de coureur van Red Bull. ‘Het is inderdaad even wennen, maar de beslissing om de bolide in te ruilen voor een Simca 500 heeft zich uitbetaald.’

Fotografie ANP