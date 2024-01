Winnaar en verliezer van de dag: Poolse faalgoochelaar vs. Chris Evans

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Poolse faalgoochelaar

Waarom er geen reet aan goochelen is? De trucs lopen altijd goed af en we nooit een goochelaar zien falen. Een Poolse magiër die in de halve finale van Poland Got Talent zit, heeft hier eindelijk eens verandering in gebracht en boorde live op televisie, tijdens het Poolse equivalent van Koffietijd, een spijker door de hand van presentatrice Marzena Rogalska. Dat leverde een fantastisch tv-moment op. Stel je voor: Hans Kazan die een spijker door de hand van Quinty Trustfull jast.

Wees gerust, ze maakt het goed en houdt er niets aan over.

Verliezer van de dag: Chris Evans

Chris Evans stepping down from Top Gear. Hahahahahahaha https://t.co/bI3hZtFdg3 — Gareth (@SECRETCLERIC) 4 juli 2016

De Britse presentator Chris Evans stopt bij het televisieprogramma Top Gear. Dat schrijft de BBC in een statement op de site. De beslissing volgt op een nieuw dieptepunt in de kijkcijfers.