De Belgische VRT trok vorige week de stekker uit hun Teletekst. Ook in de rest van Europa is de service ras aan het uitsterven. Behalve hier. Al onze smartphones en tablets ten spijt, is het paard en wagen van de ‘nieuwe media’ in Nederland still going strong.

7 zeer interessante feiten over Teletekst.

625...

...horizontale lijnen; daar is elk tv-beeld uit opgebouwd. 25 van die lijnen worden niet gebruikt. Op die lijnen kun je informatie zetten en die met een decoder vertalen. Dat is het basisprincipe van elke teletekstservice.

10...

...jaar gebruikte Linda van Crombruggen – die er in 1980 bij was toen de VRT met Teletekst begon – pagina 848 om geheime berichtjes (categorie ‘Wil je me ophalen van het station?’) naar haar man te sturen. Die kon ze lezen via de vraagtekenknop op zijn afstandsbediening.

24...

...regels, 40 kolommen, 6 kleuren, plus zwart en wit. Daar moeten de kunstenaars van het jaarlijkse International Teletext Art Festival het mee doen. Op pagina 885 van ARD Text zie je wat ze met dat handjevol pixels kunnen.

1...

...jaar voordat het daadwerkelijk zover was, wist NOS Teletekst in 2009 al te melden dat Harry Mulisch was heengegaan. Met de dood van Hella Haasse waren ze zelfs twee jaar te vroeg. Foutje van de stagiair.

2...

...omroepmedewerkers, Jan Buddingh en Cees Veenendaal, gingen in 1976 buurten bij de BBC, dat toen al twee jaar succesvol was met hun informatiesysteem Ceefax. Vier jaar later, op 1 april 1980, lanceerde de NOS zijn eigen Teletekst.

700...

...Nederlanders konden die dag kijken naar een live uitgezonden schaakpotje tussen Max Euwe en Teletekst-oprichter Wim Stokla. Bijna niemand had toen nog een tv met Teletekst-functie, want die kostte ruim 3.000 gulden.

3.700.000...

...Nederlanders checken dagelijks Teletekst, van wie 1 miljoen via de app op hun smartphone of tablet. Klinkklaar bewijs dat het oude baasje zich moeiteloos staande houdt in de digitale revolutie.