Irritant hè, mondige donkere mensen?

Ik zou net als alle andere columnisten vorige week een quasikoddig verhaaltje over Sylvana Simons kunnen schrijven, waarin ik uitleg dat ze geen talenten heeft en louter mediageil is, maar dat zou onrecht doen aan alles wat haar merkwaardige toetreding tot de politiek heeft teweeggebracht. De afgelopen dagen lieten namelijk veel mensen hun ware gezicht zien, dankzij het simpele feit dat een donkere vrouw zich aansloot bij de brekebeentjes van DENK.

Er werd een Facebook-event aangemaakt met als titel ‘Uitzwaai dag Sylvana Simons (sic)’, waar burgers konden aangeven of ze 6 december, een dag na pakjesavond, de voormalige veejay van TMF en tafeldame van DWDD wilden uitzwaaien.

Er waren ruim tienduizend aanmeldingen, van kantoormedewerkers tot schoonmakers, iedereen is het blijkbaar spuugzat dat Sylvana Simons ‘alles haat wat door Nederlanders is gemaakt, of wat een traditie is’. Daarom wordt ze een ‘ondankbaar persoon’ genoemd, iemand die niet meer nodig is. Ik ging eens kijken of mijn eigen Facebook-vrienden zich voor het event hadden aangemeld, en verhip, het waren er dertien, allemaal ogenschijnlijk normaal, met een goede baan en dito opleiding. Nadat ik ze stuk voor stuk had ontvriend, bekroop me het gevoel dat onverdraagzaamheid en racisme niet alleen zijn voorbehouden aan lieden van de PVV, maar dat het xenofobe sentiment breed wordt gedragen, al dan niet goed verstopt.

DENK is inderdaad een conservatief eng clubje, met een religieuze inslag, dat helemaal niet uit is op verbinding – zoals het zegt – maar louter electoraal wil profiteren van de verdeeldheid in onze maatschappij. Maar dat weerhoudt anderen er niet van om in hun doorzichtige val te trappen. Want ze doen het goed: door de enorme bakken racistische stront die Sylvana Simons nu over zich heen krijgt gekieperd, is het moeilijk te weerleggen dat er een ongezonde dosis vreemdelingenhaat in Nederland bestaat en dat de mensen die zich tweederangsburgers voelen onzin uitkramen. Daarom heeft de partij ook voor het eerst twee zetels in de peilingen van Maurice de Hond – voor wat zijn voorspelling waard is, natuurlijk.

In elk geval kan niemand meer zeggen dat de carrièremove van Simons onverstandig was.

Zij heeft andermaal bewezen dat het in Nederland niet wenselijk is dat iemand van kleur een mening geeft – hoe dom, eng en slecht onderbouwd diens opvatting ook is. De afgelopen dagen is schrijnend blootgelegd hoe intolerant, koppig en ouderwets veel mensen zijn.

Bij ons mag je kennelijk alleen meedoen als je niet te veel afwijkt van de grijze massa en met een grote glimlach alle kleingeestige vooroordelen en superioriteitsgevoelens van de witte meerderheid accepteert. Iedereen die zich een beetje tegendraads gedraagt, of vragen stelt bij achterhaalde culturele bepalingen, wordt meteen geschoffeerd en neergezet als een indringer.

Maar hoe graag de mensen van ‘Uitzwaai dag Sylvana Simons’ haar vertrek ook aanmoedigen, het gaat gewoon niet gebeuren, simpelweg omdat zij onderdeel van dit land is, met al zijn verwarde burgers, van wie zij er misschien ook eentje is. Het ziet ernaaruit dat DENK volgend jaar daadwerkelijk in de Tweede Kamer gaat belanden. Daar hoeft de partij zelf eigenlijk niet eens zoveel voor te doen, want met de aanstelling van een donker iemand, die ook nog eens mondig is, ontmaskerden ze de zieke samenleving. Er zijn heel veel donkere Nederlanders die deze ontwikkeling ook zien. Het is niet moeilijk om te raden op wie zij in de toekomst zullen stemmen.

