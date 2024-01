Witte haat was nog nooit zo lelijk

Beste Michelle Gerittse,

Op Facebook zag ik de afgelopen dagen elke dag een paar keer een evenement voorbijkomen dat jij organiseert, en waar afgelopen zondag al 30.000 mensen zich voor hadden opgegeven, of waar ze interesse in hadden getoond.

Het evenement is op 6 december. Het heet: ‘Uitzwaaidag Sylvana Simons’. Er staat ook een toelichting bij, die jij hebt geschreven, in een wat krukkige taal, ondanks het feit dat je volgens Facebook op de universiteit hebt gezeten.

In die toelichting staat dit: ‘Alles wat door Nederlanders is gemaakt, of wat een traditie is, dat haat Mevrouw Simons, dus bij deze wij hebben jou niet meer nodig in Nederland, ondankbaar persoon. wij zeggen Zwarte Piet is wel WELKOM, en wij zwaaien mevrouw Simons graag uit op 6 December. doe jij mee?’

Beste Michelle, ik doe niet mee. Mocht er echter op 7 december een dag worden georganiseerd waarop we jou en je dertigduizend vrienden de middelvinger mogen geven, dan ben ik graag van de partij.

Ben ik fan van Sylvana Simons? Allerminst.

Ben ik aanhanger van DENK, opgericht door die twee zeteldieven? Nog minder. Niemand die het verdedigt dat columnisten als Ebru Umar worden opgepakt en die dictators als Erdogan steunt, zal ooit mijn vriend worden. Bovendien vind ik DENK inhoudelijk een foute partij, gebaseerd op alleen maar etniciteit. En strategisch vind ik het een ronduit onnozele partij, die onder het motto van ‘ontmaskering’ nooit verder komt dan de jij-bak.

Maar ik vind de PVV ook een onnozele en foute partij. En als boze witte Nederlanders recht hebben op hun geborneerde clubje beroepsrancuneuzen, dan hebben boze zwarte Nederlanders dat recht ook.

Net zoals Sylvana Simons het recht heeft te roepen wat ze wil, hoezeer oneens ik het daar soms ook mee ben. Als ik het inhoudelijk wil bestrijden, schrijf ik wel een column. En als ik haar politiek wil bestrijden, kan ik ook politiek actief worden. Net zoals zij deed. Net zoals jij zou kunnen doen, Michelle.

Maar dat deed je niet. Wat deed jij? Jij roept op haar uit te zwaaien. Waarom zouden we haar uitzwaaien? Omdat ze kennelijk gedeporteerd moet worden. Waarom moet ze gedeporteerd worden? Omdat ze zwart is. Daarom kies je immers de datum van 6 december, de dag dat Zwarte Piet Nederland verlaat.

Er is een woord voor mensen als jij, Michelle. Dat woord is: racist. Het is een woord dat te vaak wordt gebruikt wanneer het onterecht is, maar het is ook een woord dat te vaak wordt ontkend wanneer het terecht is. Bijvoorbeeld wanneer iemand zwarte mensen wil uitzetten als hun mening ze niet aanstaat.

Hebben jij en je dertigduizend vrienden eigenlijk al bedacht waar die boot waar jullie Sylvana op willen zetten eigenlijk naar toe moet varen, Michelle? Sylvana is begin jaren zeventig geboren in Paramaribo. Dat ligt in Suriname. Dat land was tot 1975 onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Sylvana is dus net zo Nederlands als jij.

Kut, hè? En nu? Waar moet ze dan heen?

Dat weet jij natuurlijk ook helemaal niet. Je vindt gewoon dat ze haar bek moet houden. Dat zwarte mensen überhaupt hun bek moeten houden. Anders zijn ze ‘ondankbaar’. En zwarte mensen moeten witte mensen juist dankbaar zijn, voor bijvoorbeeld het feit dat ze niet worden opgehangen.

De uitzwaaiactie is trouwens op een dinsdagmiddag om 12 uur. Moeten jullie dan niet werken, of vind je dat meer iets voor Zwarte Pieten?

