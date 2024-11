Leon Verdonschot: 'Tom van der Lee mocht tijdens een eindeloos debat op de plek van Bosma zitten'

'Dat het debat over de antisemitische aanvallen in Amsterdam zó lang duurde lag echter niet aan hem, maar aan de volksvertegenwoordigers die niet zelden net kinderen zijn'

Beste Tom van der Lee,



Je was kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Dat werd uiteindelijk niet jij, maar Martin Bosma. Afgelopen woensdag was je wél de Kamervoorzitter tijdens het debat over de antisemitische aanvallen in Amsterdam. Dat debat duurde zó oneindig lang, dat het bespreken van het belastingplan, een debat over 425 miljard euro en BTW-verhogingen, niet meer door kon gaan. Aan jou heeft dat niet gelegen; ik heb je oneindig vaak Kamerleden horen vragen het kort te houden. Allemaal tevergeefs. Mijn respect voor volksvertegenwoordigers is oneindig groot, maar als de onderwijzer ze aanspreekt op hun gedrag, zijn het niet zelden net kinderen.

Dat het debat zo lang duurde, kwam omdat iedereen had besloten zichzelf nadrukkelijk te profileren. En omdat onze nieuwe premier in iedere zin drie keer ‘zeg maar’ zegt. Omdat de meeste mensen op woensdag gewoon moeten werken en als ze niet moeten werken niet per se zin hebben om de hele dag naar een Kamerdebat te kijken, en omdat ik als Nieuwe Revu-columnist de democratie graag dien, heb ik die profielen op een rij gezet.

PVV: Zoals de VVD in verkiezingstijd in iedere zin, ook over het weer, de term ‘hardwerkende Nederlander’ wil gooien, zo zat in iedere zin van Wilders de term ‘antisemitisch tuig’ dat het land uitgezet moet worden. Bestaat er ook níét-islamitisch antisemitisch tuig? Bijvoorbeeld in PVV’s zusterpartij FPÖ, uit Oostenrijk, je weet wel, het geboorteland van de bekendste niet-islamitische antisemiet? Nee, daar wist Wilders niks van.

Volt: Kamerlid Koekoek, die nóg binnensmondser brabbelt dan Schoof, wilde zo vaak mogelijk ‘olieptvuurgooin’ zeggen. Daar is ze tegen: olieptvuurgooin. Enkele Joodse Volt-leden zegden na de bijdrage van Koekoek hun lidmaatschap op. Die hadden liever een Kamerlid gezien dat zich duidelijker had uitgesproken tegen antisemitisme. Snap ik, al is duidelijk praten sowieso niet haar specialiteit.

Denk: De bode van de Tweede Kamer heeft Stephan van Baarle bij zijn beëdiging vergeten te vertellen dat die staafjes microfoons zijn, die zijn stem dus ver-ster-ken. Van Baarle denkt daarom dat hij moet schrééuwen als hij om de zin zegt dat moslims ‘in de hoek worden gezet’. Moslims zijn bij Denk slachtoffers, ook als ze daders zijn. Voor Joden geldt het tegenovergestelde.

FvD: Soms lijkt hij een debat te gebruiken om bij te slapen, maar tijdens het antisemitismedebat had Thierry Baudet een helder doel: het oppoetsen van het FvD-profiel. Want Wilders wil dan weliswaar al het islamitisch tuig het land uitgooien, maar wat te denken van het islamitisch niet-tuig? Daar heeft Baudet ook een plan voor: remigratie. Vrijwillig, met geld toe; Baudet presenteert het als een all inclusive. Maar die komen altijd met een retourvlucht.

PvdD: Christine Teunissen verweet de premier dat hij naar aanleiding van de antisemitische rellen had gesproken over een, zeg maar, mislukte integratie. Het was toch nog helemaal niet duidelijk uit welke hoek de aanvallen op de Israëlische voetbalsupporters kwamen? De Partij voor de Dieren heeft dus ook een aangescherpt profiel: het is nu de Partij voor de Struisvogels.