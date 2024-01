Gamerecensie: Offworld Trading Company

Greed is good! Dit is het favoriete spel van Gordon Gekko.

Soren Johnson was jarenlang een grote man in het team van Sid Meier en betrokken bij het derde en vierde deel van de moeder aller strategiespellen: Civilization. Dat wapenfeit schreeuwt hij nu van de daken om zijn eerste, eigen game aan de man te brengen. Onnodig, want Offworld Trading Company is ook zonder die voorkennis een prima spelletje.

Mars

Mars is gekolonialiseerd en de eerste bewoners hebben behoefte aan eten, drinken en entertainment. Dat regelen ze niet zelf, maar kopen ze bij handige kapitalisten die een bedrijfje hebben opgezet op de planeet. En een van die magnaten ben jij. Vergeleken met Civilization is deze game ogenschijnlijk simpel. De wereld is kleiner, de spelduur een stuk korter. Maar het blijkt al snel vrij complex. Winstgevende lijnen zijn fragiel, de lokale markt wispelturig en je bewegingsvrijheid beperkt. Lang leve het neoliberalisme! Eat or be eaten.

Nadelen? Er zijn geen legertjes, maar wel een soort spionagesysteem om de concurrentie te saboteren. In tegenstelling tot de marktmechanismes komt dit niet helemaal uit de verf. Daarnaast had het spel (39,99 euro) wel een tientje goedkoper gemogen.

https://www.youtube.com/watch?v=4kYiLS0L91A