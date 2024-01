Sylvia Hoeks naast Ryan Gosling en Harrison Ford in Blade Runner 2

Ook de tweede Blade Runner film krijgt een Nederlands tintje. De producent van de film, Ridley Scott, maakte via een persbericht bekend dat de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks een hoofdrol krijgt in de nieuwe film. De opvolger van de cultfilm uit 1982 wordt geregisseerd door de Canadees Denis Villeneuve (Prisoners).

Hoeks is in Nederland vooral bekend door haar rollen in de TV series Overspel, Bloedverwanten en ’t Schaep met de 5 pooten, maar speelde eerder ook al in buitenlandse filmproducties, waaronder La migliore offerta.

Onder anderen Ryan Gosling, Robin Wright, Dave Bautista en Ana de Armas krijgen een rol in de nieuwe film. Ook Harrison Ford keert terug als Rick Deckard. De film wordt op 6 oktober 2017 gereleased in Noord-Amerika.

Bekijk ook even de prachtige monoloog van Rutger Hauer uit de originele Blade Runner.

https://www.youtube.com/watch?v=NoAzpa1x7jU