Een overkapping aanbouwen? Alles wat jij moet weten om dit gemakkelijk zelf te doen!

Column Edwin Struis

“Petro zonder voetbal is als vis zonder kommetje“

Of het nou door z’n grappige accent komt of zijn gebrek aan prestaties, heel serieus wordt Petrovic als trainer niet genomen. Toch kijkt Edwin Struis reikhalzend uit naar de rest van het seizoen in Tilburg. Want Petrovic is Petrovic: “Ieder mens heeft zenuwen. Alleen planten hebben geen zenuwen.“