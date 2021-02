Uniek eerbetoon aan Golden Earring

Geen betere fotograaf denkbaar dan Kees Tabak om bij aan te kloppen voor een hommage aan Golden Earring, vier Haagse vrienden die na zestig jaar lief en leed niet verder willen nu bekend is dat George Kooymans wegens de spierziekte ALS nooit meer gitaar zal kunnen spelen.

Kees Tabak fotografeerde in de jaren 80 voor Nieuwe Revu talloze binnen- en buitenlandse sterren. Zijn portretten van Madonna, Prine, U2 en de Rolling Stones gingen de hele wereld over. Sinds 1979 is Tabak ook huisfotograaf van de Earring. Hij registreerde live-concerten, reisde mee door Amerika, schoot platenhoezen en deed de afgelopen vier decennia talloze sessies - in de studio of backstage - met het Haagse viertal.

Toch vroegen we ons af: zitten de mannen wel te wachten op zoveel aandacht voor hun noodgedwongen zwanenzang? Tenslotte was het nieuws voortijdig uitgelekt. Maar Tabak had al ruggespraak gehouden met drummer Cesar en vooral met gitarist George zelf. Het doet ze veel goed, verzekerde hij ons. Ze beseffen nu dat ze nationaal erfgoed zijn geworden.

