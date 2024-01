Bij de koffie: de koninklijke familie in 10 schandalen

Het is vandaag koningsdag, een dag die in het teken staat van koning Willem-Alexander en de rest van de koninklijke familie, die van schandalen aan elkaar hangt. Een greep uit die schandalen om de dag lekker zuur te beginnen.

Willem II de gay

Dat koning Willem II (6 december 1792 - 17 maart 1849) eigenlijk homofiel was, maakt natuurlijk geen reet uit. Maar toentertijd werd het als schandaal gezien en verborgen gehouden. Achteraf bleek dat hij dienaren inhuurde vanwege zogenoemde 'afschuwelijke motieven'. Jammer dat hij zich wel voortplantte, dan waren we van het gedonder af geweest.

Willem III de potloodventer

Over koning Willem III (19 februari 1817 - 23 november 1890) is niet voor niets een reeks vuistdikke boeken geschreven. Deze gast is de meest onbeschofte lul uit de geschiedenis van het Nederlands Koningshuis. Zo maar een schandaal, wat toen gewoon geaccepteerd werd: hij verscheen ’s ochtends vroeg als potloodventer op het terras van zijn pied-à-terre aan het Meer van Genève.

Willem III de viespeuk

We zullen het netjes houden, maar de vreetzuchtige Willem III had ook nogal obscene seksuele voorkeuren. En wat betreft de leeftijd van meisjes nam hij het niet zo nauw.

Doordat de drie zoons uit zijn eerste huwelijk waren overleden, moest de inmiddels 61-jarige Willem nog aan de bak voor een troonopvolger en dus op zoek naar een vrouw om die mee te maken. Nadat onder anderen zijn nicht bedankte voor de eer, werd het de toen 20-jarige Emma van Waldeck-Pyrmont. Toen kon dat door de beugel, maar met terugwerkende kracht is dit natuurlijk tamelijk absurd te noemen. Hoe dan ook, ze kregen één dochter, troonopvolgster Wilhelmina.

De Greet Hofmans-affaire

De jongste dochter van Koningin Juliana (30 april 1909 - 20 maart 2004) en Prins Bernhard (29 juni 1911 - 1 december 2004), Marijke, was nagenoeg blind geboren. Dus schakelde Bernhard gebedsgenezer Greet Hofmans in. Greet nam intrek in het koningshuis en oefende in een mum van tijd "veel te veel" invloed uit op de koningin.

Zo sprak prinses Juliana onder invloed van Hofmans in de Verenigde Staten ineens openlijk over haar pacifistische idealen, waarmee ze bevreemding wekte bij de NAVO-bondgenoten. Dit lag gevoelig omdat het westen in aanvoering van Amerika in oorlog was met Rusland. Niet veel later werd Greet Hofmans uit het koningshuis getrapt.

Prins Bernhard

Prins Bernhard, de man van koningin Juliana, is een schandaal op zich. Gewoon even een opsomming: hij jaagde op wilde dieren terwijl hij president was van het Wereld Natuur Fonds, hij nam 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen aan in de Lockheed-affaire, bij een Duitse pilote en een Franse maîtresse verwekte hij buitenechtelijke kinderen en dan is er nog heel veel wat we waarschijnlijk nooit te weten zullen komen.

Edwin de Roy van Zuydewijn

Edwin de Roy van Zuydewijn raakte in maart 2003 in opspraak, nadat hij en zijn toenmalige vrouw prinses Margarita de Bourbon de Parme in HP/De Tijd te kennen gaven dat de directeur van het Kabinet der Koningin, Felix Rhodius, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) opdracht had gegeven De Roy van Zuydewijn na te trekken. Een enorme rel, die nog steeds actueel is.

De ex van Klaas Bruinmsma

De inmiddels overleden prins Friso trouwde in 2004 met de ex van topcrimineel Klaas Bruinsma, Mabel Wisse Smit. Toentertijd een behoorlijk schandaal.

Jorge Zorreguieta

Wim-Lex kreeg het voor elkaar om de mooiste vrouw uit de geschiedenis van het koningshuis binnen te hengelen. Eén maar, een behoorlijke: Máxima bleek de dochter van Jorge Zorreguieta, een Argentijnse politicus met bloed aan zijn klauwen, want hij werkte in de politiek tijdens de machtsperiode van dictator Jorge Videla.

Villa in Mozambique

Een dergelijk luxe villa tussen de arme Afrikanen zorgde voor veel ophef, best logisch. Onder druk van de Tweede Kamer verkochten ze de villa in 2012.

Maxima in bikini

