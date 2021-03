‘Het is stuitend om te zien hoe de vrouwelijke arbiters compleet lucht zijn voor de sjeik’

Het is een intrigerend filmpje dat onlangs voorbijkwam op de sociale media. Na afloop van Bayern München-Tigres, de finale van de wereldbeker voor clubteams, krijgt een zevental arbiters uit handen van FIFA-baas Infantino een medaille overhandigd. Het bijpassende slappe handje is vervangen door een hip coronaboksje, maar verder lijkt het business as usual.

Dat verandert als de camera langzaam naar rechts zwenkt en we ons gewaar worden van een man in een witte jurk die ook een plek op het podium heeft bemachtigd. Het gaat hier om een sjeik uit het geslacht Al-Thani, dat al sinds jaar en dag de dienst uitmaakt in Qatar. Een steenrijk oliestaatje aan de Perzische Golf, dat slechts met een zak geld hoeft te rammelen om bijna elk sportevenement binnen de poorten te krijgen, zelfs als die toegang verlenen tot de hel. En dat is Qatar, en niet alleen vanwege de hoge temperaturen.

De bejurkte medemens geeft de eerste drie arbiters een wat verveelde boks, totdat scheidsrechter vier het podium betreedt, dan wendt hij de blik af en doet alsof die persoon niet bestaat. Het gaat hier dan ook om Edina Alves Batista, een vrouwelijke arbiter uit Brazilië, en van vrouwen, daar houden de Qatari niet zo van, hoewel ze zich zelf elke dag in een soepjurk hijsen. Minderwaardig volk, goed voor de voortplanting, maar verder... Het is stuitend om te zien hoe even later ook de volgende vrouwelijke arbiter compleet lucht is voor de sjeik.

Met deze kennis spoel ik het filmpje even terug naar het moment dat Infantino iets in het oor fluistert van Alves Batista. Normaal gesproken iets in de trant van ‘thank you, well done’, maar dit keer ben ik daar niet zo zeker van. Ik ben bang dat de FIFA-baas hier iets te omstandig uitlegt dat de volgende man op het podium zo z’n eigen denkbeelden over vrouwen eropna houdt en dat er geen contact gemaakt dient te worden. Daarmee aangevend dat elk land zo z’n eigen wijsheden en gebruiken kent.

Maar stel nu dat daar geen vrouwen, maar twee donkere mannen compleet genegeerd zouden worden? Dan zou een groot deel van de wereld, de Black Lives Matter-beweging voorop, op z’n achterste benen staan en terecht. Dat er anno 2021 nog landen bestaan waar vrouwen een minderwaardige status hebben is al stuitend en ongehoord, maar dat een van de grootste sportbonden ter wereld, die ons om de haverklap trakteert op nieuwe acties tegen racisme en voor diversiteit, dit faciliteert is óók niet te bevatten.

Op het filmpje pakt helaas niemand het momentum om deze Qatarees in z’n hemd te zetten, door bijvoorbeeld opzichtig met een grote boog om hem heen te lopen of desnoods een lange neus te trekken. Maar de grootste schande is natuurlijk dat dit vrouwonvriendelijke, homofobe en de slavernij in stand houdende land volgend jaar het WK mag organiseren van de FIFA. Die voor een zak met knikkers straks voor het gemak ook maar even de andere kant opkijkt.