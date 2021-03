Nieuwe Revu 10 is nu uit!

Ons coververhaal gaat over Thierry Baudet, die voor onze ogen een nieuwe politieke zuil bouwde waar zovelen op zaten te wachten. Daarna kwamen de racistische appjes en lag de zuil in puin. Nu trekt de FvD-lijsttrekker met zijn Vrijheidskaravaan door Nederland om te prediken over ‘tirannie’ en ‘dictatuur’. Weg met de lockdown, stem je vrijheid terug. Bart Nijman over de vraag of de redder in nood van rechts Nederland zelf nog te redden is. ‘Op Baudet wacht geen ‘Wir haben es nicht gewusst’, voor hem is alleen een ‘Das war eenmaal’ voorbestemd.’

‘In het weekend komt de Fanta op tafel en gaan we los.’ Ons grote interview is met Remy Bonjasky. Dat hij geen topsporter meer is, betekent niet dat de drievoudig K-1-kampioen een dikke pens kweekt. Integendeel: hij wil er zo goed en fit mogelijk uit blijven zien. En dat verwacht hij ook van z’n vrouw Renate. ‘Je wilt de boel toch spannend en leuk houden.’

‘Er ligt een hoofd op straat…’ Het was een onwezenlijk gezicht, bijna letterlijk. Op de vroege ochtend van 9 maart 2016 lag op de Amstelveenseweg in Amsterdam een mensenhoofd op de stoep. Nadrukkelijk gericht naar shisha-lounge Fayrouz. Waarom lag dat hoofd daar en van wie was het ook alweer? En hoe ging het verder? Onze misdaadjournalist Erik Brouwer schreef een gedetailleerde reconstructie van deze gruwelijke afrekening binnen de Mocro Maffia.

‘Fortuynisme is nog steeds mijn drijfveer.’ In de serie Mijn Nederland gaat Leon Verdonschot tot en met de verkiezingen in gesprek met een lijsttrekker over zijn of haar ideale Nederland. Deze week het zevende en laatste deel: JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans. ‘Wij zijn een rechtse no-nonsensepartij, vol nuchtere, normale mensen met gewoon gezond verstand. Mensen voor wie de VVD te links is, de PVV te rechts en de FvD inmiddels te idioot.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het bloed dat kleeft aan de peperdure nieuwe voetbalstadions van Qatar, Fukushima 10 jaar na de kernramp, het nieuwe kunstwerk van de wereldberoemde straatkunstenaar Banksy in Engeland en protesterende sekswerkers in Den Haag. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

