7 feiten over (per toeval) gevonden kunstschatten.

Op een lekkende zolder in Toulouse is een schilderij gevonden van de Italiaanse meester Caravaggio dat er al anderhalve eeuw lag. Er worden wel vaker per toeval spectaculaire kunstschatten ontdekt.

1...

...tennisbal die het schilderij van de muur stootte, zorgde ervoor dat Jezus en Maria 27 jaar achter het bankstel van luitenant-kolonel Martin Kober uit Buffalo stonden. Best zonde voor een Michelangelo van 300 miljoen.

10...

...lentes jong was Warhol toen hij een tekening maakte van Rudy Vallée, ’s werelds eerste popster. Een Britse zakenman was blij dat hij de schets zes jaar terug voor 5 dollar in Las Vegas kocht, want hij is 2 miljoen waard.

4.000...

...keer de aanschafprijs was het geinige ieniemienie schilderijtje waard dat een Alkmaars stel vorig jaar op Koningsdag kocht. Het kleinste schilderij van Jan Steen (1626-1679) werd getaxeerd op 20.000 euro.

30...

...centimeter waren de poten ingekort, en hij was ook nog zwartgebeitst. Het rommelmarktkoopje (25 gulden) dat een dame meenam naar Tussen Kunst & Kitsch bleek een Rietveldstoel die na restauratie 63.500 euro waard was.

2,02...

...meter hoog is de Venus van Milo. De Griekse boer Yorgas Kentrotas stuitte in april 1820 op het marmeren beeld toen hij op het eiland Melos bij de ruïnes van een oud theater op zoek was naar bouwstenen.

70...

...jaar betaalde Madame De Florian de huur van haar Parijse woning die ze in WOII was ontvlucht. Toen na haar dood de deuren voor het eerst weer opengingen, hing er een schilderij van Boldini van 2,1 miljoen euro.

665...

...handgeschreven pagina’s ontdekte bibliothecaresse Barbara Testa uit Hollywood in 1990 in een hutkoffer die ze van haar opa had geërfd. Ze vormden tezamen Mark Twains originele manuscript van Huckleberry Finn.