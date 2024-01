Winnaar en verliezer van de dag: politieagente Nidia Garcia vs. Martijn Krabbé

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Nidia Garcia

Bekijk hier de ongecensureerde foto.

Mexican police woman suspended for taking topless Facebook selfie in patrol car: Nidia Garcia, who was suppose... https://t.co/sjNWcDAggT — Owolabi'Peter_Bayo (@mhng_farabz) 19 april 2016

De hele dag cartels achter de broek aan zitten, dat is natuurlijk vermoeiend. Daar krijg je het warm van en dan wil je gewoon wel eens wat uittrekken. Toch is de Mexicaanse politie niet blij met haar topless selfie. Kunnen we ons vanuit die positie wel iets bij voorstellen, maar als steuntje in haar rug bombarderen we Nidia tot winnaar van de dag.

Verliezer van de dag: Martijn Krabbé

Sea Shepherd-aficionado Martijn Krabbé at een stuk walvisvlees op tv. De walvisbeschermers zijn boos: https://t.co/jS2UOZzzws — Chris Helt (@HeltHelt) 20 april 2016

De dierenbescherming is boos. Net nu de Sea Shepherd een grote overwinning behaalde op Japanse stropers, heeft Martijn Krabbé een stukje walvissteak verorberd. Zichtbaar genietend at hij de bedreigde diersoort op tijdens opnames van het programma Herman en Martijn: Op de proef gesteld. Oordeel zelf.