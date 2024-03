Nicolette Kluijver: 'Kanker was voor mij een psychische mokerslag'

Waarom heeft Martijn Krabbé zijn ziekte bekendgemaakt?

Sommigen denken dat Krabbé door het behandeltraject belangrijke opnames zal mislopen van tv-programma’s waarvoor hij wel op het schema stond. Maar er is net een nieuw seizoen van Kopen zonder kijken begonnen en die uitzendingen zijn allemaal ruim van tevoren opgenomen. Wat dat betreft, had de presentator erover kunnen zwijgen. Vermoedelijk werd er in de Gooise wandelgangen al over gefluisterd en wilde Krabbé de media voor zijn, door er op zijn Instagram iets over te zeggen. Hij vraagt in hetzelfde bericht ook nadrukkelijk om met rust te worden gelaten, dus dat kan ook een doel zijn geweest om zijn medische status met de rest van de wereld te delen.

Is Krabbé een pechvogel?

Hij heeft al wel heel wat voor de kiezen gehad. Zo trouwde én scheidde hij twee keer met dezelfde vrouw: Amanda, de moeder van zijn vier kinderen. Vooral zo’n tweede keer trouwen doe je natuurlijk met het oog op succes; het verdriet van de mislukking is na de tweede huwelijksbreuk dan extra bitter. Ook was Krabbé een van de vaste gezichten van ’s lands meest prestigieuze talentenjacht The Voice of Holland, het programma dat we nooit meer terug op de buis zullen zien doordat achter de schermen een stel geile dekhengsten hun testosteron niet onder controle had. Daarnaast is Krabbé een zoon van Jeroen Krabbé, het meest arrogante stuk vreten dat er in entertainmentland rondhobbelt. Opgeteld met het slechte gezondheidsnieuws lijkt dat behoorlijk wat misère, maar op overige gebieden gaat het Martijntje voor de wind.

‘Ik vind het veel te vroeg, wacht eerst even af hoe het gaat met je gezondheid’

Wat vindt Martijn Krabbé van zichzelf?

‘Over kanker valt niet zoveel te lachen, maar ze hebben het voor elkaar gekregen, hoor.’

Wat vinden wij van Martijn Krabbé?

Behalve dan die vader, zit Martijn Krabbé eigenlijk alles mee. Sympathieke vent, goeie carrière, prima skills en een leuke nieuwe liefde. We wensen hem oprecht beterschap toe.

Wat vinden anderen van Martijn Krabbé?

Nicolette Kluijver - overwon longkanker

‘Martijn is een zeer gewaardeerde collega van me. We hebben elkaar nog niet gesproken, dus ik vind het moeilijk om iets over hem te zeggen. Wel kan ik iets algemeens vertellen over het traject dat ik heb doorlopen. Toevallig kom ik net uit het AVL, want ik moest even bloedprikken. Ik keek zojuist om me heen naar al die zieke mensen en realiseerde me wederom wat voor verschrikkelijke ziekte het is. Helaas krijgen we er allemaal direct of indirect mee te maken. Het is een psychische mokerslag geweest voor mij. En dat is het nog steeds. Het is inmiddels jaren geleden, maar het heeft nog steeds impact op mijn leven. Het heeft mij erg geholpen dat ik positief in het leven sta, maar dat betekent niet dat mensen die minder optimistisch zijn, het verkeerd doen of zo. Kanker overkomt je. Ik ben gewoon een positieve pipo. Maar ik kan me ook voorstellen dat je even geen kracht hebt en alle lust en hoop verliest. Dat maakt iemand geen slechtere patiënt. Ik sta nog geregeld stil bij het geluk dat ik heb gehad: een gezond lijf, een prachtig gezin, geliefd zijn, de leukste baan en duizend dromen die ik allemaal ga proberen uit te laten komen.’

Ellen ten Damme - overwon borstkanker

‘Het nieuws over Martijn Krabbé had ik nog niet gehoord. Ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen, want ik vind praten over ziekte heel persoonlijk en privé. In het begin denk je het ergste. Dan krijg je het werkelijke besef dat het elk moment afgelopen kan zijn. Maar gelukkig was dat niet zo, waardoor ik een omgekeerd effect kreeg. Ik werd juist heel erg blij en probeerde van de behandelingen een feestje te maken. Gebakjes eten tijdens de chemo en zo. Als je er goed doorheen komt en je gaat niet dood, word je er heel blij van. Dat hoop ik voor Martijn ook. Als je er niet aan doodgaat, ben je daarna extra gelukkig. Dus dan is er feitelijk niks aan de hand, behalve dat je wat tijd kwijt bent aan de medische perikelen. Ik heb dat maar beschouwd als medische avonturen. Hopelijk voor Martijn valt het mee en loopt het goed af.’

Berdien Stenberg - overwon borstkanker

‘De allereerste reactie is dat je enorm schrikt. Ik las dat Martijn Krabbé het vooral erg vindt voor zijn familie en dat had ik dus ook. Dat geeft aan hoe dierbaar familie voor je is. Hij moet nuchter blijven nadenken en zichzelf afvragen welke behandeling het beste bij hem past. Blijf dicht bij jezelf en doe wat je goeddunkt. Ik wilde bijvoorbeeld per se naar een gespecialiseerd ziekenhuis, niet naar een regionaal. Je lichaam moet beter worden, daarvoor moet je je kop er ook bij houden. Humor is ook een belangrijk element in het proces. Ik deed nooit ingewikkeld over die pruik. Ik noemde hem altijd “mijn cavia” en ik maakte er een handpop van. Ik las dat humor bij Martijn ook belangrijk is in het verwerken van het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat sommige trajecten erg meevallen. Je kan denken: er staat mij een vreselijk zwaar proces te wachten, maar ik ging er fluitend in en kwam er fluitend weer uit. Toch blijft het een kutziekte, je gunt het niemand. Tot slot: mijn tante heeft hetzelfde gehad als ik en ongeveer op dezelfde leeftijd. En geloof het of niet: vier weken geleden werd ze honderd. Daar klamp ik mij dankbaar aan vast.’

Desray - overwon borstkanker

‘Toen ik was gecheckt en bleek dat het niet goed was, stond mijn wereld op z’n kop. Alles kwam stil te staan. Gelukkig werd meteen duidelijk dat er goede behandelplannen waren. De artsen zeiden dat ze ervan uitgingen dat ze me beter zouden krijgen. Dat zeggen ze niet zomaar. Het gaf me veel vertrouwen. Toch heb je het gevoel dat je met één been in de dood staat. Het absolute dieptepunt was wel dat alles in mijn lichaam kapot was aan het einde van de chemokuur. Mijn slijmvliezen waren stuk, ik verloor mijn haar, alles werd pijnlijk. Maar ik zei elke dag tegen mezelf: dit gaat weer voorbij. Het wordt weer beter. Dat is mijn grote houvast geweest. Toen ik het nieuws over Martijn las, vond ik het meteen heel erg voor hem. Aangezien hij aangeeft dat er meerdere behandelopties zijn, hoop ik voor hem dat hij zo’n traject krijgt als ik. Het heeft mij ook heel veel gebracht. Mijn leven kwam even tot stilstand en dat heeft veel met mijn persoonlijke groei gedaan. Je gaat ook kijken wat echt nog belangrijk is in het leven, want tijd wordt kostbaar. Martijn is volgens mij ook een druk persoon die altijd keihard werkt; hij gaat nu bij zichzelf komen, want hij gaat met zichzelf aan de slag. Daar ontkomt hij niet aan.’