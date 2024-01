Winnaar en verliezer van de dag: Tim Hofman én Jan Versteegh vs. Selçuk Öztürk

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar(s) van de dag: Tim Hofman én Jan Versteegh

Vandaag in de winkel: de L'HOMO waar iedereen 't over heeft - https://t.co/GaDFWVMffc pic.twitter.com/hJLIXDGqOq — LINDAnieuws (@LINDAnieuws) 28 juni 2016

Presentatoren Tim Hofman en Jan Versteegh staan bloot en al zoenende op de cover van de eerste editie van 2016 van L'Homo. Daar is van alles over getwitterd, wij vinden het gewoon een goed statement en een mooie shoot. De gay-editie van de LINDA. ligt vanaf vandaag in de winkel. Trouwens: ze halen het dan net weer niet bij de blote Kim Feenstra en Geraldine Kemper, getuigde deze VIDEO. Ja, dat was ook leuk.

Verliezer van de dag: Selçuk Öztürk

https://www.youtube.com/watch?v=DM41zKUP8jg

Deze *aanhalingsteken openen* politicus *aanhalingsteken sluiten* besodemietert (naar het schijnt) niet allen de boel, hij komt ook met ridicule voorstellen. Prima hoor, de ramadan, maar ook een prima antwoord van de Kamervoorzitter. We stoppen ook geen vergaderingen in de Tweede Kamer tijdens Vesakha Puja. Ach, eigenlijk moeten we hier ook helemaal geen aandacht aan schenken. Nou goed, door.

