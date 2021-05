Nieuwe Revu 19 is nu uit!

Ons coververhaal deze week is geschreven door Joost van Kleef en heet Schatrijk Door Corona. Voor de meeste ondernemers is covid-19 een redelijke ramp. Je zal maar een restaurant hebben. Of nog erger: meerdere restaurants. Of nog erger: een keten van fitnessclubs. Maar je hebt natuurlijk altijd winnaars tussen de verliezers. Nieuwe Revu zocht en vond Nederlandse ondernemers die van corona een deugd weten te maken. Plus: welke bijzondere Nederlandse bedrijven overleefden corona niet? En kunnen we straks nog wel naar de Efteling?

‘Toen kroongetuige Nabil B. me belde, kon ik niet weigeren. Dit ging niet om mij, maar om het belang van de rechtsstaat.’ Ons grote interview is met Oscar Hammerstein (67), de advocaat die begin februari met pensioen ging. Omdat hij het vak steeds harder vond worden en hij geen zin meer had in de ‘voortdurende ellende van regeltjes’. Bovendien is er meer in het leven dan werken. Ook als je richting de zeventig gaat: ‘Ik heb de dood in de ogen gekeken. 33 jaar geleden kreeg ik te horen dat ik hiv had, wat destijds een doodvonnis was.’

Onze razende reporter Ryan Claus schreef voor dit nummer een liefdevol portret van Bob Marley. Het grootste reggae-icoon aller tijden is al veertig jaar dood, maar voor zijn wereldwijde fanbase is hij nog steeds onsterfelijk. Een mooi verhaal over zijn jeugd (’In het verpauperde getto leert Marley overleven, als straatvechter heeft hij de stoere bijnaam Tuff Gong’), zijn politieke boodschap en zijn liefde voor vrouwen (‘Marleys vele slippertjes leveren hem veel kinderen op. In 1972 krijgt hij zelfs drie kinderen in één maand tijd’).

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over illegale raves, de pijlsnelle opmars van onze nieuwe zwemkoning Arno Kamminga en over de ontsnapping van Boktio. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 19 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen. Veel plezier!