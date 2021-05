‘Ik kan me niet voorstellen dat ik zelf in dit deep fake-gesprek zou trappen’

Beste Geert Wilders,

Een maand geleden werden we opgeschrikt door het verhaal dat de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken via een videoverbinding had zitten praten met stafchef Volkov van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die echter niet stafchef Volkov van Navalny bleek te zijn, maar een komiek. Hoe kon dat gebeuren? Door de deep fake-techniek, waarvoor filmmaker Jordan Peele ons drie jaar geleden al waarschuwde in een filmpje waarin een levensechte Barack Obama het woord voerde, maar dat helemaal niet bleek te zijn. Dit stond de wereld dus te wachten, huiverden we toen: naast nepnieuws dadelijk ook niet van echt te onderscheiden nepvideo’s. En verdomd, nu had die techniek dus toegeslagen, waaronder onze Kamercommissie dus had zitten praten met een clown. Maar ja, logisch: deep fake – zie het verschil maar eens.

Nu de beelden van die ontmoeting zijn vrijgegeven, blijkt er weinig deep aan wat vooral lijkt op een sketch van 23 minuten en 45 seconden, waarbij in vroegere tijden Ralph Inbar en later zijn opvolger Frans Bauer op het eind in beeld kwam om schaterend te vertellen dat er iemand keihard in een grap was getrapt.

Wanneer u, als voorzitter van de commissie, DENK-Kamerlid Kuzu voorstelt als lid van ‘the Think party’, doet fake-Volkov net of hij ‘pink’ verstaat. Wanneer Segers van de ChristenUnie zegt dat hij hem wil helpen met zijn ‘case’, doet hij hetzelfde: ‘Gays? You want to help our gays?’ Het is even alsof je naar Voetbal Inside zit te kijken.

Je zou zeggen, als je het nu terugziet, dat het feit dat de fake-Volkov gekleed is in een donkergrijze badjas, al vele alarmbellen had moeten doen rinkelen. Maar goed: we hadden na een jaar vol Teams en Zooms zóveel beelden gezien van mensen die tijdens vergaderingen per ongeluk naakt of masturberend in beeld kwamen, dat een badjas misschien al bijna als een meevaller gold.

De fake-Volkov praat als de held in een B-actiefilm, en vraagt of de commissieleden bereid zijn hem écht te steunen. ‘Are you ready to start a hunger strike?’ U vraagt zich nog af of dat het meest effectieve actiemiddel is, maar de fake-Volkov gaat er onverstoorbaar op door: ‘Are you ready?’ Zo niet, dan graag: geld. Bitcoins! En anders: een vorm van performance art. CDA-Kamerlid Agnes Mulder bedankt hem nog ‘voor zijn gepassioneerdheid’. Segers vraagt hoe we Poetin pijn kunnen doen. Fake-Volkov: ‘Fysiek?’ Op het eind vraagt de fake-Volkov voor de zoveelste keer om bitcoins. Waarvoor dan? ‘Voor mijn TikTok-kanaal.’ Daarna houdt hij een spaarvarken omhoog. ‘Mister Pig! Say hello to Mister Pig!’ U rondt af: ‘Uw boodschap is heel duidelijk.’

Het is natuurlijk allemaal schandalig en verontrustend en net zo antidemocratisch bedoeld als een échte deep fake, maar toch moest ik er keihard om lachen, zoals ik ook moest lachen om Borat en Ali G. En net als bij Borat en Ali G kijk ik ernaar en kan ik me, naarmate het gesprek absurder wordt, niet voorstellen dat ik hier zelf in zou trappen.

En zou ik er zelf natuurlijk net zo hard in trappen, minstens zo hard als een Kamerlid van the Pink Party.