Henny Huisman: ‘Ik wist dat Tino Martin te veel drinkt’

Tino Martin zou toch de nieuwe superster van Nederland worden?

Die status van superster mag nog even terug in de koelkast. Tino Martin bakte er namelijk niks van tijdens zijn optreden op het online Bevrijdingsfestival. Het optreden verliep op z’n zachtst gezegd stroefjes en ‘de nieuwe René Froger’ zong sommige stukken ronduit vals. Eduard Martinus Kattenberg (zijn echte naam) heeft er zelfs zijn excuses voor aangeboden.

Kan een keer gebeuren toch, een off- day? Gerard Joling raakte ook bijna geen noot tijdens de Koningsdagspecial van Omroep Max op Paleis Soestdijk.

Een minder lekkere show kan altijd eens voorkomen. Maar aangezien elke zanger en zangeres al een jaar de mond wordt gesnoerd door corona, zou je zeggen dat er een maximaal voorbereid en tot in de puntjes verzorgd optreden mag worden verwacht als je dan één keertje wél los mag. Tino Martin wilde rocken, maar het werd floppen.

Zijn eigen verklaring? Een paar weken geleden heeft hij corona gehad en hij is daar flink ziek van geweest. Ook kreeg de razendpopulaire zanger last van zijn oren, waardoor het lastiger is om zuiver te zingen. Dat hebben we inderdaad gehoord. In RTL Boulevard meldde mediaverslaggever Rob Goossens dat de man die steevast binnen een paar minuten Ahoy, Ziggo Dome en Carré uitverkoopt, stevig aan de drank en cocaïne zit. En tja, daardoor is het natuurlijk óók lastiger om zuiver te zingen.

Wat vindt Tino Martin van zichzelf?

‘Mijn populariteit is echt ongekend. Ik kan denk ik zes goede zangers opnoemen en dan houdt het wel op. En bij die zes hoor ik zelf ook.’

Wat vinden wij van Tino Martin?

In 2007 deed hij mee aan Idols, maar zijn stem leek te veel op René Froger. Nu lijkt hij qua drank en drugs te veel op Gordon. Hij zingt beter dan Gerard Joling, is sympathieker dan Jan Smit en knapper dan Jeroen van der Boom. Toevoegen aan De Toppers dan maar.

ROB GOOSSENS mediaverslaggever De Telegraaf

‘Tijdens het online Bevrijdingsfestival stond Tino Martin in kennelijke toestand op het podium. Zelf zei hij nadien dat het met de naweeën van een coronabesmetting te maken had. Het zag er echter meer uit als naweeën van de corona die je in flesjes van 35,5 cl koopt. Als je net met een nabestaande van een Holocaust-slachtoffer in Kamp Westerbork bent geweest, Ambassadeur van de Vrijheid bent en hebt gezegd dat je die ervaringen zal meenemen tijdens je optreden op het Bevrijdingsfestival, dan is zo’n optreden hoogst onprofessioneel. In mijn irritatie daarover heb ik iets over Tino Martin geroepen dat ik misschien niet zo had moeten zeggen. Wat wel opvalt: hoewel het zeker niet mijn muziek is, kan hij natuurlijk fantastisch zingen. Toch heeft hij opvallend vaak valse optredens. De excuses daarvoor zijn inmiddels diverser dan zijn oeuvre. Hemzelf heb ik helaas niet kunnen bereiken en zijn management houdt vol dat die mindere optredens echt niks met drank of andere middelen te maken hebben. Tsja. Dat moeten we dan maar geloven, hè?’

Hij heeft opvallend vaak valse optreden

NATASCHA VAN WEEZEL columnist Het Parool

‘Voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei heb ik een korte documentaire met hem gemaakt. Hij was ‘Ambassadeur van de Vrijheid’ en wilde meer leren over de Tweede Wereldoorlog. We zijn bijna 24 uur op pad geweest. Het viel me op hoe weinig hij wist van de oorlog. Maar hij wilde wel alles weten. Ik moest in het begin even aan hem wennen, hij komt uit een ander soort wereld dan ik. Hij haalde me op in een geblindeerd busje met leren banken, een flatscreen en een ronddraaiende koffiemachine. Ik dacht: doe normáál! Maar hij wilde mij een comfortabele reis bezorgen. Hij is best ontwapenend. Hij komt koel en afstandelijk over, maar ik heb zijn kleine hartje gezien toen hij moest huilen in Westerbork. Zijn muziek? Niet echt mijn genre. Ik zet het zeker niet op in de auto. Ik wist ook nog niet wie hij was toen ik voor de documentaire werd gevraagd; Tino zelf voelde zich daar volgens mij lichtelijk beledigd door. Hij praat graag over feestjes, zijn grote huis en zijn enorme schare fans. Met de mensenkennis die ik tot nu toe heb opgedaan, meen ik een stijltje bij hem te herkennen. Hij probeert zijn onzekerheid of zijn zachtheid te coveren met zijn zelfverzekerde houding en veel uiterlijk vertoon. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis, hoor.’

Hij probeert zijn onzekerheid of zijn zachtheid te coveren

HENNY HUISMAN zijn ontdekker

‘In 2002 werd Tino bij mij tweede in de Soundmixshow. Hij deed René Froger na en zong destijds op z’n zeventiende al beter dan de echte Froger, vond ik. De geruchten over zijn vermeende cokegebruik zullen nog wel even aan hem blijven kleven. Ik wist wel dat hij veel drinkt, te veel. Dat vind ik ook niet verstandig, maar als hij het thuis doet, moet hij het zelf weten. Bij optredens moet hij dat niet doen. Ik heb een concert van hem gezien in de HMH; helemaal ramvol met fans, ze vraten hem bijna op. In het voorprogramma zaten een stuk of zeven Tino Martintjes, van die Amsterdamse volkszangers die ook heel goed konden zingen. Ik zei naderhand tegen Tino dat hij dankbaar mag zijn dat híj zo ver is gekomen, dat hij de klapper is van de show. Zo dankbaar is hij ook, vertelde hij. Waarom artiesten drank en drugs gebruiken? Misschien helpt het de zenuwen wat weg te nemen, maar voor een volgepakt Ahoy mag je best in je broek schijten van nervositeit. Het is klotespul, er wordt veel te lichtzinnig gedaan over ‘een snuifje of een pilletje’. Het is bijna normaal geworden, maar dat is het absoluut niet.’

Ik wist wel dat hij veel drinkt, te veel