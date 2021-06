Lange Frans: ‘Ik denk dat Arjen stiekem heel graag Lange Frans wil zijn’

Huh? Lubach vier keer per week op tv? Hij had toch juist beloofd een stap terug te doen?

Niet helemaal. De geboren Groninger kondigde vorig jaar aan te zullen stoppen met zijn satirische succesprogramma Zondag met Lubach en meldde daarbij dat volgens hem de vorm van dat ene half uur per week waarin naast een paar actualiteiten één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan liep: ‘Er zijn nu eenmaal maar een beperkt aantal heel zware onderwerpen die zich lenen voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging.’ Lubach zei niks over andere vormen of een definitief afscheid van de buis. Hij komt ‘ergens in 2022’ namens de VPRO met een programma op NPO 1 van maandag tot en met donderdag. Over de inhoud is nog weinig bekend, maar het zou gaan om een show ‘rond komedie en actualiteit’. Dat klinkt inderdaad wel als Lubach.

Lubach stelde toch eerder al eens dat een dergelijke show die met humor inspeelt op het nieuws, niet dagelijks te maken is?

Klopt. Hij zal dus met een totaal ander format komen dan het hoogwaardige Zondag met Lubach, waarin hij het nieuws van de week op de hak nam door middel van messcherp geselecteerde fragmenten uit de media, met rake infographics en briljante onderzoeksjournalistiek. Het programma bepaalde geregeld de politieke agenda en wist moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. Dat niveau kan simpelweg niet in een dag behaald worden, dus zijn nieuwe programma zal wel een slap aftreksel worden van het vorige: of lopen we nu op de zaken vooruit?

Wat vindt Arjen Lubach van zichzelf?

Wat vinden wij van Arjen Lubach?

Ben je boos, pluk een roos. Zet ’m op je hoed, dan ben je morgen weer goed.

LANGE FRANS boze rapper

‘Lubach noemde mij als voorbeeld van complotdenkers die volgens hem via algoritmes op internet een eigen parallelle werkelijkheid in worden gezogen. Mijn podcast moest eraan geloven; ik was een populair programma aan het maken met niet al te populaire mensen en we spraken onder meer over controversiële onderwerpen, zoals de pandemie. Het punt dat Lubach wilde maken: als je naar mijn filmpjes kijkt, kom je ook bij andere filmpjes over dezelfde onderwerpen terecht. Hij had ook kunnen stellen: als je een hamster zoekt, kom je ineens bij allemaal hamsters uit. Maar hij gebruikte mij ervoor, dat vond ik niet zo netjes en ook niet terecht. Vlak daarna werd mijn account op YouTube verwijderd, inclusief mijn muziek. Ik heb hem dat verteld en voorgesteld om samen een uur voor de camera te gaan zitten, maar dat durft hij tot op de dag van vandaag niet. Dat zal hij ook nooit durven, want dat wint hij inhoudelijk niet van me. Hij heeft best mooie dingen gemaakt, maar ik ben geen fan en ik ga niet kijken als hij straks vier keer per week op tv is. Het is een vakman, maar ik vind hem een lul. Ook omdat hij te schijterig is om met mij in gesprek te gaan. Ik denk dat hij stiekem heel graag Lange Frans wil zijn. Hij wilde ook de rapper uithangen. Ik denk dat ik ben wat hij eigenlijk had willen zijn. Dus fuck hem. Laat hem maar een keer komen battle-rappen tegen Lange Frans.’

ANGELA DE JONG tv-columnist AD

‘Ik ben enorm fan van zijn programma. Daarom vind ik het een gedurfd en dapper plan om vier keer per week iets satirisch te gaan maken; hij legde de lat dusdanig hoog in Zondag met Lubach dat het verwachtingspatroon erg hoog is. Een dagelijkse komische show is al een aantal keer geprobeerd in Nederland, zonder echt succes. Aan de andere kant: als íemand het kan, is het Lubach. Ik kijk er enorm naar uit, hij staat voor kwaliteit.’

DICK LUBACH vader

‘Ik voer een beleid dat ik over Arjen niet met de media spreek. Het is evident dat ik trots op hem ben, maar dat geldt ook voor mijn andere kinderen. Ik wens u succes met uw artikel.’

ROBERT JENSEN concurrent

In zijn talkshow op YouTube: ‘Dat moet je echt medisch kunnen verklaren: waarom hebben dit soort linkse schlemielen zoals Arjen Lubach altijd zo’n irritante stem? Waarom hebben ze allemaal zo’n ontzettende zeikstem? Als je er een dier bij zou denken, dan is het echt zo’n ratje. Die stem is ook altijd iets te hoog voor een man. Die Lubach is een sprekende pop. Dit leeghoofd is natuurlijk gewoon gecast om een politiek iets uit te dragen. Ik denk dat ze lang op zoek zijn geweest naar iemand zoals hij en ze hebben hem gevonden. Zo’n kleine schlemiel met een kéihard achteruitlopende haarlijn en zo’n stem die heel hoog is. Het enige wat hij hoeft te doen is die autocue voorlezen. Ik denk dat er niets uitkomt als je hem in het echt hoort praten.’

GIEL BEELEN radiopresentator

In HP/De Tijd: ‘We maakten elke avond radio van acht tot tien; later volgde het wekelijkse programma op vrijdag. Het was een toptijd. We hebben enorm veel plezier gehad. Arjen was altijd bezig om het programma leuk te maken met gekke tunetjes en kronkels. Anders dan veel collega’s begreep hij mijn liefde voor wansmaakplaatjes. Hij heeft het ook een tijd in zijn eentje geprobeerd, als nachtjock. Maar dat werd ’m niet echt. Misschien omdat hij moeilijk te vatten is. Hij is geen standaardpersonality die je als luisteraar meteen kunt plaatsen, en vooral ’s nachts moet je een band kunnen smeden met de luisteraars. Bovendien was hij in die tijd al met veel andere dingen bezig, zoals zijn eerste boek.’