'Niets zo veranderlijk als het coronabeleid, wisselvalliger dan het Nederlandse weer'

Ik was voor m’n tweede prik op Urk. Aangezien het de afgelopen keer tegen alle verwachtingen in een totaal uneventfulle aangelegenheid bleek (langs de weg geen antivaxwappies met fakkels en hooivorken of – het blijft toch Urk – vishengels), betrad ik met aanzienlijk minder angstzweet op het voorhoofd de sporthal. En ja hoor, weer alleen maar vriendelijke, kundige mensen. Hop, pijnloos die prik erin en toen waar ik voor kwam: de stickertjes, stempeltjes en krabbeltjes in m’n gele vaccinatiepaspoort. Ik wil namelijk ook wel weer eens op vakantie. Naar Zwitserland, is het plan. In een appartement van familie. Coronaproof met de eigen auto en dus niet in een KLM-toestel met ongetest cabinepersoneel.

Op het moment van schrijven mag dat ‘gewoon’, voor zover je heutzutage iets ‘gewoon’ kunt noemen. Dat we op vakantie kunnen, kan natuurlijk ook zo schluss zijn. Niets zo veranderlijk als het coronabeleid van deze demissionaire regering. Wisselvalliger dan het Nederlandse weer. Alles is één persconferentie verwijderd van niet doorgaan. Zoals Lowlands en al die andere meerdaagse festivals die de jeugd en oudere jongeren der natie als een vette worst zijn voorgehouden. Voor velen was het een extra motivatie om die shotjes Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen te scoren. Wie wil er nou niet dubbelgevaccineerd met een kater en een piep in de kop wakker worden in een lekkende tent? Naast je op je leeggelopen eenpersoonsluchtbed een wildvreemde dame die ook al drie dagen niet heeft gedoucht. Maar hé, #SluttySummer2021, dus beffen die ongewassen hap, yolo!

Maar ja, dat feest is dus afgelast. Moest wel, want door het te vroeg opengooien van de hele bende kleuren we inmiddels weer donkerrood en we kunnen niet hebben dat de ziekenhuizen uitpuilen. Een andere optie was geweest gezinnetjes (that’s me) en boomers hun vakantie in den vreemde door de neus te boren. VVD’er Mark ‘Liar, Liar, Pants on Fire’ Rutte en CDA-man Hugo met de Schoentjes hebben nog even gewikt en gewogen, maar er toen toch maar voor gekozen het festivalseizoen te schrappen. Ook een beetje eigenbelang voor de heren, want laten we wel wezen: dat festivalpubliek, dat is toch een overwegend links-progressief volkje. Die blowende rockers en pillenslikkende dance-feestbeesten stemmen sowieso niet liberaal of christendemocratisch. De mensen die een schurfthekel aan je hebben, hoef je niet te vriend te houden.

Welke worst is jou voorgehouden? Rekenen rat Rutte en ijdeltuit De Jonge je een beetje tot hun electoraat? Als ze binnenkort de boel voor de zoveelste keer verkloten (en dat gaan ze doen, daar durf ik wel een kratje op te zetten), ben jij het dan die naar z’n sappige saucijs kan fluiten? Ga er maar vanuit dat je aan de beurt komt, want vroeg of laat leveren we allemaal in door hun incompetentie en arrogantie.