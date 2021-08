Deze spellen komen binnenkort officieel naar Nederland!

Voor het eerst in de geschiedenis konden bedrijven een vergunning aanvragen voor een casino online in Nederland. Vanaf 1 oktober mogen de websites officieel gelanceerd worden in Nederland. Ben jij van plan om straks meteen het online casino te bezoeken? Wij hebben een paar handige tips voor je verzameld!

Stel meteen een budget samen voor je bezoek aan het online casino

Sta je echt te trappelen om meteen het Holland Casino online te bezoeken? Wij raden je aan om niet meteen te enthousiast van start te gaan. Zorg ervoor dat je een budget samenstelt om mee te spelen in het online casino. Dit is het bedrag waar je het mee moet doen. Door een budget vast te stellen voorkom je dat je straks net iets teveel geld gaat uitgeven.

Geef niet teveel geld uit per ronde

Probeer jezelf niet alleen aan een budget vast te houden, maar geef ook niet teveel geld uit per ronde. Natuurlijk wil je heel graag op alle spellen spelen. Het spelaanbod is namelijk nog groter dan in het gewone Holland Casino. Maar je wilt niet al je geld uitgeven aan één gokkast omdat het spel er leuk uit ziet! Wij raden je aan maximaal 5% van je budget per ronde uit te geven aan één spel. Je houdt zo nog budget over om je verliezen op te vangen.

Bezoek eens een live casino

De sensatie bij een online casino iDeal is het live casino. Vooral het Holland Casino is met iets heel bijzonders bezig! Ze zijn als eerste casino in Nederland bezig om een live casino in Scheveningen te bouwen. In een live casino is het mogelijk om echt geld in te zetten bij Roulette, Blackjack of Punto Banco via een livestream. Er wordt dus live verbinding gemaakt met Scheveningen. Via een videoverbinding ben je er live bij aanwezig. De croupier ziet digitaal welke keuzes je maakt en voert deze voor je uit. Je hebt zo het idee dat je echt in het casino aanwezig bent. Het enige verschil is dat je gewoon lekker thuis op de bank zit! Mocht je een online casino bezoeken ga dan zeker eens langs bij een live casino. Dit is echt een unieke ervaring om mee te maken!

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de spelregels

Ga je voor het eerst Blackjack spelen? Dan is het wel handig dat je weet hoe dit spel werkt. Je wilt niet heel veel geld uitgeven en alles weer kwijtraken! Dankzij de spelregels ben je op de hoogte van het spel. Je weet zo precies hoe je het spel moet gaan spelen. Maar vooral hoe je straks moet gaan inzetten als de echt geld ronde geactiveerd wordt.

Speel altijd nuchter in een online casino

We snappen het helemaal. Je hoeft de deur niet uit en je kan lekker op de bank zitten. Het is natuurlijk gezellig met een biertje in de hand. De verleiding is dan alleen groot om keuzes te maken waar je straks spijt van krijgt. Ondanks dat sommige spellen echt op een videogame lijken kan je er serieus geld mee verliezen. Zorg ervoor dat je nuchter bent als je in een online casino speelt. Je voorkomt zo dat je straks echt spijt gaat krijgen. Dit wil je niet bij je eerste avonturen in een online casino!

Deze content is in samenwerking tot stand gekomen.