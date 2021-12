Nieuwe Revu 48 is nu uit!

'Ik voorzie startproblemen met jouw auto. Iets met je motor. Let daar op.' Hij voorspelde de moord op Peter R. De Vries, trof restanten van aliens aan in zijn huis en heeft sporadisch contact met Pim Fortuyn. En hij is niet onomstreden: paragnost Robbert van den Broeke. Ryan Claus ging voor ons coververhaal met hem op UFO-jacht. ‘Kijk daar, een hele vloot UFO’s! Ons geduld wordt beloond.’

‘Koop maar geen biologisch voedsel.’ Simon Rozendaal (70), de nestor van de Nederlandse wetenschapsjournalistiek, ging in de zomer van 2017 na ruim veertig jaar schrijven over wetenschap voor NRC Handelsblad en Elsevier Weekblad met pensioen. Sinds 2019 is hij terug in EW met een wekelijkse column. Daarin veegt hij de vloer aan met wat hij de ‘klimaathysterie’ noemt en blijven er weinig heilige huisjes gespaard. ‘Het is niet zo dat ieders mening evenveel waard is.’

Nieuwe Revu 48 is nu te koop in de winkel of hier te bestellen.

Een doorbraak in de Amerikaanse popmuziek: op 13 oktober riep Amerika’s grootste en belangrijkste kabeltelevisiekanaal voor countrymuziek ­Mickey Guyton uit tot Country Music Television Breakout Artist of the Year. De 38-jarige zangeres was er ondersteboven van. Op Instagram schreef ze: ‘Kijk naar God. Als de Heer een deur sluit, opent hij een raam. En in mijn geval, versplintert hij een glazen plafond.’ Een doorbraak? Ja, want Guyton is zwart.

