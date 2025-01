Nieuwe Revu's Kijktip: 'Nosferatu'

Robert Eggers’ Nosferatu moet opboksen tegen niet één, maar twee filmklassiekers: de zwijgende versie van F. W. Murnau (1922) en de sfeervolle remake van Werner Herzog uit 1979. Wat Eggers (The Lighthouse, The Witch) meegeeft aan Brams Stokers vampierverhaal is niet niks.

Zijn Nosferatu is namelijk oprecht angstaanjagend. De regisseur is een meester in het bouwen van sfeer en hij vertelt het verhaal hier als een boze koortsdroom.

Wanneer Jonathan Harker (Nicholas Hoult) afreist naar Transsylvanië om graaf Orlok (Bill Skarsgård) zakelijk bij te staan, betreedt hij een niemandsland vol subtiele dreiging. Ook de graaf zelf wordt door Eggers en zijn briljante cameraman grotendeels in schaduwen verborgen gehouden.

Wanneer Skarsgård in het volle licht treedt, is de schok des te effectiever. Ook mooi hoe de film de erotische ondertoon versterkt door van Harkers verloofde (Lily-Rose Depp) een vrouw te maken die het seksuele keurslijf van haar tijd wil afwerpen. Met Nosferatu dompelt Robert Eggers de kijker onder in een duister dat we lang niet in de bioscoop hebben ondergaan.



Nosferatu draait nu in de bioscoop.