10-jarig metalbaasje speelt perfecte versie van DragonForce, maar niet op Guitar Hero

Through The Fire and Flames van speedmetalband DragonForce is het moeilijkste nummer ooit op Guitar Hero. Niets voor Callum, het 10-jarige talent dat is opgedoken in Australia's Got Talent, staat liever met een echte gitaar op het podium.

Na eerder het publiek én de jury al te hebben verpletterd met Crazy Train van Ozzy Osbourne, speelde hij in de grande finale van het programma deze versie van Through The Fire and Flames. Wat een held.

https://www.youtube.com/watch?v=BdyJQdiLzSg

Crazy Train

Eerder verraste hij dus al met Crazy Traine van Ozzy Osbourne. Uiteraard werd Kelly Osbourne, die in de jury van het programma zit, hier wild van.

https://www.youtube.com/watch?v=Lw2_97KWyrg