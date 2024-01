Mac Sabbath: duistere hamburgermetal om van te smullen

Mac Sabbath is veruit de beste parodieband die we hebben gezien sinds Dread Zeppelin. Geen Ozzy Osbourne maar clown Ronald, geen Electric Funeral maar Organic Funeral en Lord of the Swirled doet Lord Of This World van Black Sabbath vergeten.

De band - bestaande uit Ronald Osbourne (zang), Slayer MacCheeze (gitaar), Grimalice (bas) en Catburglar (drums ) - toert op dit moment door Amerika. Eind september namen de bandleden in Treehouse Studios in Chicago een studioalbum op. Hun eerste.

Op het album, dat naar verwachting eind dit jaar uitkomt, staan onder meer de junkfoodnummers More Ribs, Chicken For The Slaves, Sweet Beef, Brand of Doom, N.I.B.B.L.E., Lord of the Swirled, Zippin Up the Uniform, Frying Pan, Cherries Are Fruits en Pair-A-Buns. Geniet hier alvast van de eerste twee singles.

Organic Funeral

https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=L-_xfAAtZHA

Zipping Up The Uniform

https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=hazXOn-8Gw4

Dread Zeppelin met Black Dog

Dit heb je natuurlijk nog van ons te goed. Dread Zeppelin is een band die Led Zeppelin-nummers in reggeastijl speelt, met een Elvis-imitator als zanger. Zo heeft god het ooit gewild.

https://www.youtube.com/watch?v=CZHWy6W00oM