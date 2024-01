Uitvinder van het apenstaartje overleden: de kleine geschiedenis van @

Ray Tomlinson, de (her)uitvinder van het apenstaartje, is afgelopen weekend op 74-jarige leeftijd overleden. De kleine geschiedenis van het symbool dat je iedere dag gebruikt.

De Denen noemen het een olifantenslurf, de Armenen vinden het een puppy, de Wit-Russen zien er een slak in en in het Hebreeuws heet het een strudel-gebakje. Dat is allemaal heel frivool en leuk, maar de herkomst van @ is veel rijker dan dat.

Krantenarchieven

In de Nederlandse krantenarchieven kun je het symbool al in de negentiende eeuw terugvinden. Met name in de advertenties en marktberichten. 'Aardappels, 35 @ 45c.' stond er bijvoorbeeld in de krant. En: 'Wol, gewasschen 8 @ 14c.; ongewasschen, 5 @ 11c.' De Engelse benoeming van @, namelijk at, heeft ook te maken met economisch gebruik in de negentiende eeuw. Daar werd @ gebruikt op soortgelijke wijze. 'At the cost of', tegen de prijs van.

En het symbool is nog veel ouder. In de zestiende eeuw al werd het gebruikt. Maar goed, omdat het in de negentiende eeuw een economische invulling kreeg, overleefde het symbool in tegenstelling tot heel veel andere leestekens de tand des tijds. Want @ kreeg een plekje op vroege typemachines en daarom ook later weer de toetsenborden van computers. En maar goed ook, want daardoor bleef @ bestaan, terwijl het symbool steeds minder gebruikt werd gedurende de twintigste eeuw. En juist omdat het een alom beschikbaar was, zonder dat het echt een functie had, kon het uitgroeien tot wat @ nu is.

Ray Tomlinson

Ray Tomlinson, geboren in Amsterdam (helaas, de Amerikaanse stad in de staat New York), verstuurde in 1971 als eerste man ooit een e-mail. En hij besloot het apenstaartje te gebruiken in zijn nieuwe uitvinding. Hij zocht een symbool dat op elk toetsenbord aanwezig was, maar nauwelijks werd gebruikt, om gebruikers van hun apparaten te onderscheiden.

En zo kreeg je jan at huppeldepup, totdat het uitgroeide tot de e-mailadressen zoals wij ze nu kennen. @ is ondertussen het icoon van een nieuw tijdperk. En ook het symbool van ongeïnspireerde logo's van bedrijven die iets met digitale dingen doen, zoals kopiewinkels en internetcafés.

# Q ?

Voila, een bijster interessant symbooltjes dus, die @. Die kan terugkijken op een rijker leven dan wij. Hoe het met al die andere symbolen op je toetsenbord zit mag je lekker zelf bij elkaar googelen. Zo is het hekje bijvoorbeeld ook weer veel ouder dan telefoons met van die grote draaischijven. Onze # gaat misschien zelfs terug tot de Romeinen, net als &. Het vraagteken is minder oud en weer afgeleid van de Q. Fascinerend!