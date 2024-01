Bij de koffie: 15 tips over moord op Koen Everink, Noord-Korea dreigt met preventieve atoomaanval en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Bernie Sanders wint in Maine

Senator Bernie Sanders heeft volgens Amerikaanse media de Democratische voorverkiezing in Maine gewonnen. Daardoor loopt hij iets in op Hillary Clinton. Sanders heeft nu acht van de negentien staten gewonnen waar voorverkiezingen zijn gehouden.

Noord-Korea dreigt met preventieve atoomaanval op VS en Zuid-Korea'

Joint exercises bring new nuclear threat from North Korea https://t.co/cV2jK2K9sw pic.twitter.com/dulJ8KW1HD — CNN (@CNN) 6 maart 2016

Noord-Korea heeft met een preventieve nucleaire aanval tegen de Verenigde Staten en Zuid-Korea gedreigd. Het land komt met de bedreigingen voorafgaand aan de gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea.

Wilde kat duikt op in Zuid-Limburg

https://www.youtube.com/watch?v=CIRjgpNtHYo

In Zuid-Limburg is onlangs een wilde kat gefilmd. Het zeldzame dier liep in een bos tussen de riviertjes de Geul en de Gulp. Volgens natuurwebsite Nature Today is het voor het eerst sinds 2006 dat er een wilde kat in dat gebied is waargenomen.

Vijftien tips over moord op Koen Everink

Vijftien tips over moord op zakenman Koen Everink, nog geen aanhoudingen https://t.co/t4PEo4tjgM — NOS (@NOS) 7 maart 2016

De politie heeft een tiental tips binnengekregen over de moord op de zakenman Koen Everink. De woordvoerder wil niet zeggen of er bruikbare informatie tussen zit. Het hele weekend heeft de recherche onderzoek gedaan naar de dood van Everink. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van een politiehelikopter. De politie wil nog niet vertellen hoe de zakenman om het leven is gebracht. "Dat is daderinformatie, dus daar melden we niets over."