Groot nieuws. Rapper Lil Kleine heeft gesproken, via Instagram. Vanuit de rehab in Thailand laat het taalwonder weten: "Na een lange tijd niets van mij gehoord te hebben, wil ik op deze manier even iets laten weten van mezelf."

Anderhalve minuut duurt de videoboodschap, die samen te vatten is in één zin. Lil Kleine "is zichzelf niet geweest." Dat is een opmerking waarover ik graag even mag nadenken. De rapper was dus zichzelf niet toen hij dat portier dichtduwde, met het hoofd van zijn verloofde Jaimie tussen de stootrubbers. Oké, dat kan. Maar als Lil Kleine op dat moment zichzelf niet was, wie was hij dan wel? Ik bedoel: wie moet je anders zijn, dan jezelf?

Waarschijnlijk bedoelt Lil dat meerdere personen in hem schuilgaan. Daar valt iets voor te zeggen. Elk mens speelt nu eenmaal verschillende rollen in zijn leven. Zo was Lil, toen hij voor het eerst bij de ouders van Jaimie op bezoek ging, een soepel geolied mechaniek van beleefdheid en platitudes. Een kereltje, helemaal op maat gesneden.

Het is dus maar net welke rol meneer aanneemt. De ene Lil Kleine spreekt met twee woorden en blieft gaarne een extra koekje bij de koffie. De andere Lil heeft er een hobby in zijn fucking bitch duidelijk te maken dat ze keer op keer speelt met de klink van het ziekenhuis.

Wat Lil dus bedoelt: die ene persoon was hij wel, maar die andere persoon was hij niet. Handig dat hij dat zelf kan bepalen. Zijn mantra: Ik héb Jaimies hoofd misschien wel tussen de autodeur geklemd - maar ik bén die persoon niet. Ik héb op een vlucht van Denemarken naar Amsterdam misschien wel het cabinepersoneel in het gezicht gespuugd - maar ik bén die persoon niet. Ik héb misschien wel een man geschopt en geslagen in een Amsterdamse nachtclub - maar ik bén die persoon niet. Ik héb Jaimie op Ibiza misschien wel tot bloedens toe mishandeld - maar ik bén die persoon niet.

Zo veel Lil Kleines die allemaal niets met Lil Kleine van doen hebben. Daarom belooft hij beterschap. Voortaan is de enige echte Lil Kleine iemand die zichzelf van zijn beste kant laat zien. Rijst enkel de vraag: is ‘jezelf van je beste kant laten zien’ niet precies het tegenovergestelde van ‘jezelf zijn’? Want wie hard moet werken om zichzelf te zijn, die is dat per definitie niet. ‘Jezelf zijn’ is juist een beetje jezelf vergeten. Je niet bekommeren om wat anderen van jou denken. En dat lukt altijd het best met mensen om je heen die van je houden.

Dus Lil, gast, welbeschouwd was je helemaal jezelf, toen je het hoofd van je verloofde als een walnoot probeerde te kraken. Jij, de Lil Kleine zoals je werkelijk bent.

Ben jij ook zo iemand die graag haantje de voorste is? Mooi. Volg Nieuwe Revu dan op Facebook, dan krijg je de columns altijd als eerste te zien. Of abonneer op onze nieuwsbrief. Sturen we onze beste artikelen gewoon naar je toe.