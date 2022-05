Producten verkopen is eenvoudiger dan ooit

Tegenwoordig hoef je geen winkelpand meer te huren om je producten aan de man te brengen. Je hoeft zelfs niet meer je eigen website of webshop op te richten. Platforms als Marktplaats, bol.com, Amazon en eBay doen het harde werk voor je. Jij hebt het product, zij hebben de klanten.

Mocht je nu je oude Lego-collectie willen verkopen op bol.com, of een gat in de markt willen dichten door een bepaald product te verkopen op amazon, dan doe je er goed aan om op een aantal punten te letten. Met alleen een goed product ben je er namelijk nog niet. Er zijn meer kapers op de kust en het is jouw taak als verkoper om je te onderscheiden en degene te zijn die de verkoop maakt.

Prijs

In tegenstelling tot wanneer je je producten verkoopt in je eigen winkel of in je eigen webshop, heb je op verkoopplatforms als Amazon en bol.com waarschijnlijk te maken met andere partijen die een soortgelijk product verkopen. Klanten zien in één oogopslag hoe jouw prijs zich verhoudt ten opzichte van je concurrentie. Het is dus verstandig om te kijken wat zij vragen voor de producten die jij ook aanbiedt. Als je veel meer vraagt dan de rest, zul je een hoop potentiële sales mislopen.

Goede foto's

Het oog wil ook wat. Wil je dat je producten als hete broodjes over de toonbank vliegen? Dan doe je er goed aan om de productfoto’s er appetijtelijk uit te laten zien. Huur een professionele productfotograaf in, of maak je eigen fotostudio. Zo zorg je ervoor dat je klanten weten wat ze kunnen verwachten én hiermee onderscheid je je van je concurrentie. Productfoto’s spelen een enorm grote rol in de besluitvorming van een potentiële klant.

Reviews

Verkoopplatforms als Amazon en bol.com laten je potentiële klant zien wat anderen van je vinden. Het belangrijkste hierin is het aanbieden van een goed product, zodat mensen positieve recensies achterlaten. Gaat er toch iets mis? Met een stukje klantenservice kom je een heel eind. Te veel negatieve recensies zijn een echte dealbreaker.

Verkoopvoorwaarden

Klanten zullen je producten niet alleen vergelijken met je concurrentie op basis van de prijs, de foto’s en de reviews. Ook de verkoopvoorwaarden spelen een grote rol. Denk hierbij aan je levertijd, of ze wel of niet gratis kunnen retourneren en hoeveel verzendkosten je rekent. Ook met deze voorwaarden kun je je onderscheiden van je concurrentie.

Met een goed product en door te letten op de bovenstaande punten maak je van je online business een regelrecht succes. In tegenstelling tot een eigen webshop hoef je niet zelf de klanten te vinden voor je product, die bevinden zich al op de website. Aan jou de taak om concurrerend of onderscheidend genoeg te zijn om te deal te sluiten.