Voel je je bespioneerd? Dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben

Privacy

Ieder mens heeft recht op privacy. Toch is die privacy vaak moeilijk te vinden. Vooral online worden je activiteiten door verschillende partijen minutieus in de gaten gehouden. Je internetprovider (ISP) kijkt mee, maar ook overheden, adverteerders en cybercriminelen verzamelen op grote schaal persoonlijke gegevens.

Het verzamelen van deze gegevens kan een vrij onschuldig doel dienen, zoals het vergroten van het gebruikersgemak of gepersonaliseerde filmsuggesties. Minder onschuldig of zelfs ronduit schadelijk wordt het als deze gegevens worden doorverkocht aan adverteerders of aangeboden op het dark web. Als buitenstaanders niet alleen kunnen zien wat je op je computer doet, maar ook hoe je je dagelijkse leven inricht wordt het helemaal gevaarlijk.

Internet der Dingen

We hebben massaal het internet omarmd en geïntegreerd in ons persoonlijke leven. Online regelen we onze bankzaken, vragen we onze toeslagen aan en voeren we vertrouwelijke conversaties. We delen dus een hoop privégegevens met het internet. Als de beveiliging niet op orde is, kunnen cybercriminelen deze informatie onderscheppen.

Daarnaast beperkt ons internetgebruik zich allang niet meer tot onze laptops en computers. Ook onze slimme apparaten verzamelen voortdurend gegevens, die ze online uitwisselen. Zo weet de slimme thermostaat precies hoe laat we uit ons werk komen en heeft de robotstofzuiger een gedetailleerde kaart van elke kamer. Slimme apparaten kunnen ook onderling communiceren en gegevens uitwisselen. Het fenomeen dat apparaten allemaal digitaal met elkaar verbonden kunnen worden wordt ook aangeduid als het Internet der Dingen.

Spionage

Elke internetverbinding is per definitie kwetsbaar voor hackpogingen. Heb je meerdere slimme apparaten in huis? Dan wordt de kans dat een hacker via een van deze apparaten zijn weg naar je woonkamer vindt steeds groter. Als het slimme apparaat is uitgerust met een camera, kan een hacker daadwerkelijk meekijken met wat er in huis gebeurt. In je Smart TV zit bijvoorbeeld een ingebouwde camera, maar ook in je slimme alarmsysteem en de babymonitor.

Hackers kunnen via deze apparaten niet alleen meekijken, maar ze kunnen ze ook zelfstandig bedienen. Meestal kom je er pas veel te laat achter dat zo’n apparaat is gehackt. Het is dus ontzettend belangrijk om maatregelen te treffen zodat je cybercriminelen buiten de deur houdt.

Veiligheid

Cybercriminelen kiezen het liefst de makkelijkste slachtoffers. Heb je wifinetwerk niet beveiligd met een wachtwoord, dan zet je de deur in principe wagenwijd open. De eerste stap is dus om ervoor te zorgen dat je wifinetwerk goed beveiligd is. Kies een sterk wachtwoord voor je router en schakel liefst ook een VPN in. Met een VPN voeg je een extra beschermingslaag toe aan je internetverkeer. Je gegevens worden gecodeerd en je IP-adres wordt afgeschermd.

Je kunt een VPN downloaden en installeren op je computer, laptop en smartphone. Heb je verschillende slimme apparaten, dan is het verstandig om ook deze apparaten uit te rusten met een VPN. De beste oplossing is dan om een VPN op je router te installeren. Zo bescherm je in één keer alle apparaten die met deze router communiceren.

Maatregelen

Behalve het installeren van een VPN, kun je nog meer maatregelen treffen om je privacy te beschermen:

1. Noodzaak

Vraag jezelf, voordat je een slim apparaat koopt, af of je het ook echt nodig hebt. Slimme apparaten kunnen je dagelijkse leven op verschillende vlakken vereenvoudigen. Maar ze zijn ook prijzig en je levert een deel van je privacy in. Om bijvoorbeeld films en series te streamen hoef je niet per se een Smart TV te hebben. Je zou ook een Google Chromecast kunnen gebruiken.

2. Toestemming

Heb je het slimme apparaat toch gekocht? Lees bij de eerste installatie altijd nauwkeurig de privacyvoorwaarden door. Hieraan staat onder meer welke gegevens van jou verzameld worden en met welk doel.

3. Updates

Heb je je toestemming om bepaalde gegevens te verzamelen ingetrokken? Dan kan het zijn dat het apparaat geen automatische updates meer uitvoert. Controleer zelf regelmatig op nieuwe updates voor je firmware en voer deze meteen uit.