Het succesverhaal van Boerderij van Dorst, ongefilterd praatprogramma op locatie

Het concept: Van Dorst, rockmuzikant van origine, wilde duurzamer en rustiger leven. Er werd een boerderij betrokken en al babbelend en klussend met welgemikte gasten wordt die droom gerealiseerd voor het oog van de kijker. We zagen Martien Meiland met kippen in de weer, Emma Wortelboer bouwde een plantenkas en Herman Brusselmans hees zich in een overall om in de moestuin te werken. Niet altijd matcht het duurzaamheidsstreven van Van Dorst met de opvattingen van de gasten. Het verhaal over de overdekte hondenuitlaatplek met airco in zijn nieuwe woonplaats Dubai komt Gordon op hoongelach te staan van Van Dorst, die nota bene net bezig is een ondergrondse, energiebesparende koelkast te maken. Op het Arabische schiereiland is zoiets als energie vergelijken en besparen of anderszins de natuur omarmen geen optie voor de zanger: "Ik heb het liefst de hele dag beton om mij heen". Het is in ieder geval eerlijk, net zoals alle gasten bij Boerderij van Dorst openhartig tevoorschijn komen.

Anouk zit nooit in een talkshow om iets over zichzelf te vertellen, maar de no-nonsense benadering van Van Dorst werkt als een ijsbreker op de zelfverklaarde broodzangeres. Ze vindt muziek maken en opnemen leuk, maar de rest van die wereld kan haar gestolen worden. Optreden doet ze om de studies van haar kinderen te bekostigen. Zo lopen beide gasten al dan niet onbedoeld leeg over zichzelf. En dat gebeurt op deze boerderij aan de lopende band, zodat het programma onwillekeurig doet denken aan Villa Felderhof. Alleen is de sfeer hier losser, volkser ook.

Raven heeft de eigenschap die rechtstreeks uit de havenstad is meegenomen: nooit onder de indruk van iemand zijn. Dat is de belangrijkste component in de succesformule van Boerderij van Dorst. De meeste gasten weten dat, in Boerderij van Dorst hoef je de schijn niet op te houden, je wordt gestript waar je bij staat. Als er in de toekomst een boompje wordt opgezet met pakweg Lionel Messi, Beyoncé of de huidige Bisschop van Rome zegt de Rotterdammer hoogstwaarschijnlijk nog steeds 'Goed gewerkt pik!'.

