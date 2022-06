Heerlijke voeding voor je hond of kat, lees hier wat je huisdier lekker vindt

Voer voor je hond

Er is tegenwoordig zoveel verschillende soorten hondenvoer dat het lastig te bedenken is wat voor jouw hond het beste is. In deze blog zullen we de verschillende soorten hondenvoer bespreken:

- rauw vleesvoeding: goed voor het verteringsstelsel van een hond

- gekookt hondenvoer: weinig bewerkt vlees

- gevriesdroogde voeding: rauwvoer zonder vocht waardoor het buiten de vriezer houdbaar is

- luchtgedroogde voeding: is gedroogd met de lucht

- natvoer: hierbij worden voedingsstoffen toegevoegd

- droogvoer: dit zijn hondenbrokken die gemakkelijk en goedkoop te voeren zijn

Daarnaast bestaat er van elk soort hondenvoer ook veel verschillende merken. Deze merken hebben allerlei verschillende smaken en het is verstandig om uit te proberen welke jouw hond het lekkerst vind. Dit kan je merken door te kijken hoe snel en hoe veel het dier eet van het voer.

Voer voor je kat

Voor katten heb je ook heel erg veel verschillende soorten voedsel. Hierbij kan wederom een onderscheid gemaakt worden tussen droog en nat voedsel. Gelukkig zijn beide soorten voedsel geschikt voor katten. Natvoer komt echter iets meer in de buurt van het oorspronkelijke dieet dat bestaat uit vogels, muizen en andere dieren. Daarnaast zit er ook veel vocht in natvoer. Brokken zijn ook goed voor een kat en volgens onderzoek ook beter voor het gebit. Bij kattenvoer zijn er ook veel verschillende merken en smaken die je zou kunnen proberen bij je dier. Door royal canin kattenvoer kopen kun je uitproberen of je kat dit lekker vind en dit vaker kopen als je merkt dat je kat alles lekker oppeuzelt.

Kortom, er zijn veel verschillende keuzes die je kan maken bij het kopen van voeding van je huisdier. Hierbij is het vooral goed om te letten op of het voer bij jou hond past, bijvoorbeeld of het geschikt is voor kleine honden.

Dit artikel is een samenwerking.