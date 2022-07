Technologie wordt steeds duurder (maar ook steeds beter)

Het kost nogal wat, zo’n nieuwe smartphone. Waar je vroeger voor een paar honderd euro je handen met de creme de la creme van de technologie mocht vullen, kosten de nieuwste modellen van de populairste merken nu vaak ergens tussen de 1000 en de 2000 euro. Fabrikanten moeten wel, want de markt al aardig verzadigd. Hoeveel mensen zonder smartphone ken jij nog? Daarnaast worden telefoons steeds beter. We hebben tegenwoordig nogal een knap staaltje vakmanschap in onze broekzak. Hierdoor hoeven we ‘m minder vaak te vervangen, waardoor fabrikanten nóg minder toestellen verkopen. Dit alles leidt ertoe dat ze per toestel meer geld moeten verdienen.

Bescherming

En als je dan een maandloon uitgeeft aan een nieuwe telefoon, dan wil je natuurlijk ook dat-ie langer dan een maand meegaat. Hoewel je met een beetje voorzichtigheid een heel eind komt, zijn er verschillende producten op de markt die je een handje kunnen helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smartphonehoesjes en screen protectors. Hiermee houd je je telefoon goed beschermd tegen krassen, stoten en andere ongelukjes. Of je je toestel nu een keer laat vallen, of deze per ongeluk in een jaszak met je sleutels steekt – een combinatie van een hoesje en een screenprotector voorkomt lelijke schade. Deze producten vind je onder andere op GSMpunt.nl, waar je overigens ook terecht kunt voor een groot scala aan andere accessoires. Opladers, kabels, powerbanks, smartwatch bandjes, batterijen en bluetooth headsets… Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het in hun webshop.

Relatief

Hoe dan ook, dat nieuwe technologische snufjes inmiddels nogal prijzig zijn, is een feit. En toch blijft een prijs altijd relatief. In vergelijking met een gloednieuwe Tesla zijn een tweedehands auto en een tablet goedkoop te noemen. En toch kom je met die tweede optie een heel eind. Met tablethouders voor in auto’s heb je, net als in een Tesla, beschikking tot een groot scherm naast je stuur. Zo heb je je route altijd lekker groot in beeld en vind je altijd de snelste weg naar je bestemming. En als bijkomend voordeel kun je, op het moment dat je weer eens een flinke tijd in die vervelende avondspits stil komt te staan, Netflix aanzetten en even lekker onderuit zakken in je stoel.

Hetzelfde geldt trouwens voor de prijs van smartphones. Ja, meer dan 1000 euro betalen voor een telefoon is niet niks. Maar bedenk je hierbij ook dat je vroeger voor veel van de functies die overgenomen zijn door de hypermoderne alleskunner, allerlei losse apparaten moest aanschaffen. Een smartphone is natuurlijk een rekenmachine, foto- en videocamera, game console, scanner en GPS in één handzame behuizing. Tel daar dan ook nog eens de andere functies bij op, zoals het snelle berichtenverkeer, de agenda (inclusief handige meldingen) en de internetbrowser… Misschien zal de uitkomst van deze totaalsom je verbazen.

Dit artikel is een samenwerking.