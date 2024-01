Winnaar en verliezer van de dag: Matt LeBlanc vs. Michael Heemels

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Matt LeBlanc

Hey everyone,I'm really honored and looking forward to working on Top Gear with @achrisevans , damn he's tall. pic.twitter.com/XGrcLP0NCl — Matt LeBlanc (@Matt_LeBlanc) February 4, 2016

De Amerikaanse acteur Matt LeBlanc (je weet wel, van Friends) wordt een van de gezichten van het vernieuwde Top Gear. Hij gaat het autoprogramma presenteren samen met Chris Evans. LeBlanc is erg enthousiast over zijn nieuwe baan. "Als autogek en groot fan van Top Gear ben ik vereerd dat ik deel mag uitmaken van dit iconische programma."

Verliezer van de dag: Michael Heemels

Michael Heemels, de rechterhand van Geert Wilders, stapt op als fractievoorzitter van PVV Limburg. De PVV-er kwam onder vuur te liggen na verhalen over bedenkelijke transacties.