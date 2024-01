5 sterren voor de afgestofte flop Freaks and Geeks

Het lijkt wel alsof er de laatste jaren ongeveer elke dag zestien 'must see' series worden gelanceerd. Een mens met een nuttig leven, kan dat onmogelijk bijhouden. In de jaren dat wij hele dagen vanaf banken hoogwaardige hasj rookten en dachten alle tijd te hebben series te kijken en niks te doen, waren er godzijdank maar drie vette series. The Sopranos, The Wire en Freaks and Geeks. Al wisten we toen nog niks van het bestaan van Freaks and Geeks.

In Amerika werd deze highschoolserie na 18 slecht bekeken episodes geschrapt. Daarin leert de kijker via het kroost van het gezin Weir, een verzameling ontwapenend echte kids kennen. Sam, de kleine onzekere geek die door schade en schande leert dat achterstand op de sportieve, populaire jock die hij en zijn vrienden hebben, zich ooit zal keren. Lindsay, zijn hoogbegaafde zus die door de vriendschap met de freaks (James Franco, Seth Rogen) de grenzen van burgerlijkheid, vrijheid en zichzelf verkent.

Zo’n hartverscheurende, herkenbare serie over alles wat de pubertijd zo verschrikkelijk, beschamend en vernederend maakt, wordt geen succes. Maar fuck dat. Kids kunnen geen betere keuze maken dan te leren en uiteindelijk zelfs te houden, van de misfits in deze serie. En dus van zichzelf.

Tekst: Casper Sikkema

https://www.youtube.com/watch?v=J8WrLHZQPBY