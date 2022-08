Game of Thrones: komen de helden van weleer nog aan de bak?

Toen op 20 mei 2019 de laatste aflevering van Game of Thrones werd uitgezonden, vielen niet alleen veel kijkers in een zwart gat. Ook voor de cast kwam er een einde aan een tijdperk. Tien jaar eerder waren ze met z’n allen aan een ongewis avontuur begonnen. Velen waren totaal onbekend, maar groeiden door het succes van de reeks uit tot ware supersterren. Voor de een was het leven na Game of Thrones een opluchting, voor de ander een uitdaging. Maar voor allemaal gold dat de reeks hun leven volledig op de kop had gezet. Deze maand gaat op HBO Max House of the Dragon van start. Het is een nieuwe dramaserie binnen het Game of Thrones-universum van schrijver George R.R. Martin, maar gaat zo ver terug in de tijd dat geen van de eerdere personages zal terugkeren. Een compleet nieuwe cast zal hard moeten knokken om de herinnering aan hun voorgangers te doen vergeten. Die houden nog steeds contact met elkaar via een uitgebreide Whatsappgroep.

Wat zijn de sterren van Game of Thrones gaan doen toen ze Westeros verlieten?

Kit Harington / Jon Snow

Waarschijnlijk maakte geen enkel castlid zo’n grote stap in populariteit als Kit Harington. De Britse acteur met de Nederlandse achternaam werd in 2010 van het Londens toneel geplukt door het castingbureau dat door HBO werd ingehuurd. Standplaats van Game of Thrones was Belfast, dus Britse en Ierse acteurs genoten de voorkeur. Kit was net een jaar afgestudeerd. Omdat het een dure serie beloofde te gaan worden was er niet veel budget voor grote namen. In seizoen 1 zat er eentje: Sean Bean als pater familias van de Stark Clan. Jon Snow was zijn bastaardzoon, Harington kreeg de job. Zijn roem kreeg vleugels met de snelgroeiende populariteit van de reeks. Hij was misschien niet de beste acteur –die rol was weggelegd voor Peter Dinklage –maar dan toch wel de knapste. Het succes vertaalde zich naar een beloning van uiteindelijk 2 miljoen pond per af levering.

De negatieve reacties op het laatste seizoen van Game of Thrones trok Harington zich persoonlijk aan, en hij begon stevig te drinken. Na het beëindigen van de reeks liet hij zich opnemen in een ontwenningskliniek.

Gelukkig was daar Rose Leslie. Ygritte, de roodharige geliefde van Jon Snow, was inmiddels zijn levenspartner geworden. Ze trouwden in 2019 en kregen in 2021 een kind. Inmiddels staat Harington weer lekker op het toneel, de carrière die hij gepland had voordat Game of Thrones zijn leven in de war schopte.

Toch is het boek over Jon Snow nog steeds niet dichtgeslagen. Volgens HBO keert het personage terug in een geplande spin-off. Met Kit Harington in de hoofdrol. Het is een van maar liefst zeven nieuwe series die de zender in het Game of Thrones-universum wil laten spelen. Dan klinkt deze als een veilige keus, want Jon Snow heeft nog steeds veel fans.

Emilia Clarke / Daenerys Targaryen

Ook het leven van Emilia Clarke werd compleet op de kop gezet door het fenomenale succes van Game of Thrones. Clarke verving actrice Tamzin Merchant toen die in de pilot-aflevering van de HBO-reeks (die nog steeds achter slot en grendel ligt, door niemand bekeken) ongeschikt bleek. Binnen een paar jaar was Clarke een van de beroemdste vrouwen van de planeet. Sexiest Woman Alive volgens Esquire in 2015, met de daar automatisch uit voortvloeiende stalkers. Emilia zelf zal blijer zijn geweest met een plaats in de Time-lijst van 100 meest invloedrijkste mensen van 2019. Ze werd vier keer genomineerd voor een Emmy voor haar rol van drakenmoeder Daenerys, en had best een beeldje verdiend. Haar transformatie van bedeesde jonkvrouw tot genadeloos despoot was een formidabele prestatie.

Pas na afloop van seizoen acht verklapte Clarke wat een verzoeking het werk aan Game of Thrones soms was geweest. Met name de twee hersenbloedingen die ze in 2011 en 2013 kreeg, waren een enorme aanslag op haar gezondheid. In één geval moest ze zelfs opnieuw leren praten. Maar ook de ruzies met de producenten over naaktscènes (ze begon ze te weigeren) wierpen een smet op de productie.

Toen de actrice de serie achter zich had gelaten, kwam haar gezondheid op de eerste plaats. Ze werd woordvoerder voor een organisatie die mensen met een hersenaandoening steunt. Ook vroeg ze haar fans niet langer selfies te maken. Die beslissing kwam voort uit een incident op een vliegveld. Terwijl Clarke een paniekaanval had, wilde iemand doodleuk met haar op de foto.

Net als Kit Harington heeft Clarke zich tot het toneel gewend om het contact met het echte acteren te herstellen. Ze staat de hele zomer in Tsjechovs De Meeuw op West End. Ook heeft ze inmiddels de opnamen afgerond van een nieuwe Marvel-televisieserie: Secret Invasion.

Sophie Turner / Sansa Stark

Sophie Turner groeide op de set van Game of Thrones op. Van verlegen puber werd de oudste Starkdochter een door de wol geverfde acteur. De koninklijke uitstraling die Sophie in de laatste twee seizoenen tentoonspreidde viel op, en de aanbiedingen begonnen binnen te stromen. Haar huwelijk met een van de Jonas-broers (voor wie het echt wil weten: Joe) betekende verhuizen naar Amerika. Het koppel heeft inmiddels twee kids. Sophie mist haar geboorteland, vertelde ze onlangs in een filmpje voor Vogue. Ze heeft permanent instant-jus in haar handtas om een beetje Engeland over haar maaltijden te kunnen strooien.

Sophie was goed gecast voor de truecrimeserie The Staircase, waarin de bizarre zaak rond misdaadschrijver Michael Peterson centraal staat. Peterson werd ervan beschuldigd zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. De dochters van Peterson lagen gedurende het proces tien jaar lang onder het vergrootglas van een intense publiciteit. Turner weet exact hoe dat voelt, en gaf de rol een flinke dosis wanhoop mee. In een gesprek met Jessica Chastain biechtte ze onlangs op hoe zwaar ze de Got-tijd had ervaren. ‘Ik ontwikkelde een manier om met het vele geweld in de serie om te kunnen gaan. Alleen door zoveel mogelijk plezier te hebben tussen de takes door, raakte ik niet getraumatiseerd.’

Maisie Williams / Arya Stark

Maisie Williams groeide uit tot een van de grootste verrassingen van de serie. Ze was pas twaalf toen de reeks begon, maar haar ontwikkeling als actrice ging pijlsnel, wat zou leiden tot twee Emmy-nominaties. De ommekeer die Arya in de reeks maakte van brutale durfal tot grimmige moordenaar deed nauwelijks onder voor die van Emilia Clarkes Daenarys. Alom werd een vruchtbare acteerloopbaan voorspeld, maar Williams had even genoeg van de camera’s. Ze verruilde Londen voor het Britse platteland en werd het gezicht van allerhande liefdadigheidsorganisaties en ngo’s.

Vanwege haar relatie met mode-ontwerper Reuben Selby was ze gedurende een paar jaar een vaste verschijning bij de grote modeshows. Haar interesse in mode en cultuur gaat verder dan dat. William ontwikkelde de socialemedia-app Daisie waarmee jongeren eenvoudiger toegang krijgen tot creatieve beroepen. Ze heeft vaak gezegd dat het in haar geval puur geluk was dat ze de kans kreeg om zich te ontwikkelen. Het onderwerp van haar TED-talk uit 2019 was dan ook ‘Don’t strive to be famous, strive to be talented.’ Wel heeft Williams recent het acteren weer opgepakt toen Danny Boyle haar vroeg voor de Sex Pistols-dramareeks Pistol.

Peter Dinklage / Tyrion Lannister

Peter Dinklage had al een carrière lang typecasting vermeden toen hij toetrad tot de rangen van Game of Thrones. Geen Hobbit-rollen voor de bescheiden bemeten (1,35 meter) acteur. Zijn doorbraakfilm was een drama waarin van zijn lengte nooit een punt wordt gemaakt: The Station Agent. Hij koos dan ook niet voor Game of Thrones omdat het een fantasyreeks was, maar omdat hij er een schitterend personage kon spelen. Tyrion Lannister was clown, filosoof en tacticus ineen, een gevoelsmens in een gevoelloze wereld. Dinklage begroef zich in de rol en kreeg er vier Emmy’s voor terug.

Het succes heeft hem de positie gegeven waar hij altijd voor geknokt heeft: een speler die puur om zijn acteerkwaliteiten wordt geselecteerd. Dinklage kiest zijn rollen zorgvuldig, van spektakelwerk als de Hunger Games-prequel The Ballad of Songbirds and Snakes tot uitzinnige actie (The Toxic Avenger). En wie anders had regisseur Brad Anderson moeten casten voor The Dwarf, een film over een dwergprins aan het Italiaanse hof die door zijn manipulaties de troon aan het wankelen brengt?

Rose Leslie / Ygritte

Halverwege Game of Thrones kwam er een abrupt einde aan de deelname van Rose Leslie. Haar vurige Ygritte stierf in de veldslag tussen de Wildlings en de Night’s Watch – Jon Snow en heel wat kijkers gebroken achterlatend. De romance tussen de stugge Snow en de brutale Ygritte was een van de weinige lichtpuntjes in een verder inktzwarte reeks. Achter de schermen was de liefde tussen de twee inmiddels ook opgebloeid, wat in 2019 tot een huwelijk en in 2021 tot een kind leidde.

Sindsdien heeft Leslie slimme keuzes gemaakt. In plaats van de voor de hand liggende weg van het kostuumdrama (Rose brak door in Downton Abbey) te kiezen, positioneerde Rose zich juist heel breed. Ze was een van de jonge juristen in de veelgeprezen advocatenreeks The Good Fight, een onderzoekjournalist in het duikbootdrama Vigil en was dit jaar te zien in de romantische The Time Traveler’s Wife.

De verslavingsproblemen van Kit Harington hebben het koppel niet opgebroken. De acteur staat drie jaar droog, en Leslie probeert hem zo goed mogelijk te helpen. ‘Zonder rehab hadden we er heel anders voorgestaan. Jon is nu al een paar jaar nuchter, en ik heb enorm veel geleerd over verslaving.’

