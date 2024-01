Aantal slachtoffers 'sextortian' in jaar tijd verdubbeld

Het aantal slachtoffers van 'sextortian' is afgelopen jaar enorm gestegen. Waren er in 2014 nog 190 meldingen bij meldpunt HelpWanted, in 2015 ging het om 370 gevallen. Dat laat de organisatie weten in Nieuwe Revu.

Slachtoffers van sextortian zijn meestal volwassen mannen die een dame op internet ontmoeten die hen ertoe verleiden hun kleren uit te trekken voor de webcam. Criminelen slaan deze beelden op en dreigen hun doelwit dat ze het filmpje openbaar maken. Als het slachtoffer niet een bedrag van enkele honderden tot tienduizenden euro's overmaakt, krijgen al zijn Facebookvrienden de uitspatting te zien.

HelpWanted is een meldpunt voor online seksueel misbruik en hoort bijna dagelijks van deze praktijken. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer slachtoffers in Nederland, die uit schaamte geen aangifte doen. HelpWanted adviseert slachtoffers nooit te betalen aan de afpersers, omdat die vervolgens steeds opnieuw voor geld aan zullen kloppen.

In Nieuwe Revu lees je deze week over nog veel meer voorbeelden van cybercrime. Afgelopen jaar waren er in totaal 2,5 miljoen Nederlanders slachtoffer van online oplichtingspraktijken. Volgens experts loopt dat aantal alleen maar op. Tips om je te bewapenen, lees je ook in het artikel.

