John van den Heuvel: 'Daphne Bunskoek zegt soms pittige dingen'

Waarom zou een presentatrice na veertien jaar terugkeren bij een tv-programma?

Blijkbaar was de Bunskoek nog niet op. Ze vertrok in 2008 met veel lawaai omdat ze het ethisch afkeurde dat RTL Boulevard een paparazzo-achtige opname liet zien van Georgina Verbaan die vol in beeld zat te bekken met haar collega Pieter van der Wielen, met wie ze het VPRO-programma Noorderlicht Nieuws presenteerde. Verbaan had op dat moment nog een relatie met Jort Kelder. Bunskoek, die haar eigen privéleven en vrijages met Daniël Lohues en Jeroen Pauw inclusief haar relatie met radiomiljonair Wessel van Diepen altijd angstvallig buiten de schijnwerpers probeert te houden, vond het voorbij haar eigen grenzen van fatsoen en moraal gaan om de vreemdgaande Verbaan publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Bovendien wilde Bunskoek graag carrière maken bij de NPO en dus zwaaide ze af bij Boulevard.

Is het dan niet een beetje een blamage dat ze nu met hangende pootjes terugkeert?

Zo moeten we dat niet zien. Het is haar gelukt om voet aan de grond te krijgen bij de NPO, waar ze onder meer voor BNN aan de slag ging, radio maakte, in series acteerde, aan Wie is de mol? meedeed en een docuserie maakte. Na tien jaar afwezigheid keerde ze in 2018 terug bij RTL, waar ze vaste presentatrice werd van het middagprogramma 5 Uur Live. Haar comeback bij Boulevard is dus niet zo opmerkelijk als het misschien lijkt. Bunskoek werkt puur voor het plezier, want financieel gezien zit ze geramd in het gigantische huis dat ze samen met Wessel van Diepen bewoont. Van Diepen is loaded als bedenker, producer en componist van internationaal succesvolle acts als L.A. Style, Alice Deejay en Vengaboys en als medeoprichter van Radio 538.

Wat vindt Daphne Bunskoek van zichzelf?

‘Ik doe het liefst dingen die buiten mijn comfortzone liggen, dat levert de spannendste ervaringen op.’

Wat vinden wij van Daphne Bunskoek?

Wat Bunskoek ons vertelt bij Boulevard, slikken we voor zoete koek, zolang het maar geen lariekoek is.

Wat vinden anderen van Daphne Bunskoek?

ALBERT VERLINDE - gossipcollega

‘Ik was verrast door het nieuws dat Daphne weer RTL Boulevard gaat presenteren, maar ik vind het wel heel leuk. Ze is een presentatrice die precies de juiste toon weet te raken. In de beginjaren stond Beau van Erven Dorens achter de presenteerdesk, met wie ik ook een goeie chemie had, mede vanwege zijn ton-gue-in-cheek-humor. Daphne volgde hem in 2005 op en was wat serieuzer, maar kon een heerlijke giechel hebben en was ook wel een beetje stout. Is ze in 2008 gestopt omdat ze het zoenfilmpje tussen Georgina Verbaan en Pieter van der Wielen ethisch te ver vond gaan en omdat ze graag verder wilde bij de NPO? Dat onderstreept maar weer eens dat je nooit de redenen van vertrek te hard moet roepen, want daar kun je later weer op aangesproken worden. Ze lijdt absoluut geen gezichtsverlies door terug te keren, want Boulevard staat nog steeds dagelijks in de top 10 van best bekeken programma’s. Daphne gaat al heel lang mee en ze heeft zich in die veertien jaar dat ze weg was bij Boulevard, ook doorontwikkeld. RTL Live deed ze hartstikke leuk. Net als Tooske Ragas bij ons werkt Daphne vanuit haar routine en het is fijn dat de ruime ervaring van die beide dames zo wordt gewaardeerd!’

JOHN VAN DEN ­HEUVEL - crimecollega

‘Sinds het begin van RTL Boulevard werk ik mee aan het programma en in die hoedanigheid heb ik ook drie jaar met Daphne gewerkt. Ik ben erg blij dat ze terugkomt; ik heb goede herinneringen aan de periode van toen en ze is een presentatrice die Boulevard nodig heeft. Ze schroomt niet om haar mening te geven, soms pittige dingen te zeggen en een beetje jeu aan de uitzendingen te geven. Wat dat aangaat, vind ik haar zeker een verrijking. Ik had een fotootje van ons samen geplaatst op mijn sociale media, daar kwamen verbazingwekkend veel leuke reacties op. De mensen waren zo positief, terwijl je doorgaans altijd van die azijnpissers hebt die overal op tegen zijn. Bij Daphne was het een stortvloed aan positieve reacties. Daphne durft tegengas te geven en zoekt binnen het format van Boulevard naar diepgang waar het kan. Dat ze in 2008 stopte vanwege dat beruchte zoenfilmpje? Tja, waar hebben we het over, dat is veertien jaar geleden. Weet jij nog alles wat je toen vond en zei? Ze is ouder en wijzer geworden. Alsof je na dat incident nooit meer zou kunnen terugkeren. Nee, dat zie ik anders. Ze heeft toen geen misdrijf gepleegd; ze vond dat dat háár grenzen overschreed. Dat heeft toen meegespeeld in haar overweging om iets anders te gaan doen. Dat mag, en nu keert ze weer terug op het oude nest. Hoe leuk en hoe mooi is dat!’

WINSTON GERSCHTANOWITZ - Boulevardcollega

‘Het klopt dat ik Daphne in 2008 opvolgde bij Boulevard. Persoonlijk ken ik haar nauwelijks. Dat ze terugkeert, vind ik hartstikke leuk voor haar. En ik neem aan dat ze het zelf ook leuk vindt, anders zou ze het niet doen, toch?’

CATHERINE KEYL - presenteercollega

‘Leuk dat ze terugkeert, ik vind haar heel goed. Ik vond het destijds ook goed dat ze vertrok, dat vond ik heel principieel. Ik denk dat Daphne een aanwinst is voor Boulevard. Waarom ze terugkeert als ze toen met zoveel bombarie is vertrokken? Waarschijnlijk omdat ze er goed in is. Ik heb Boulevard zelf een paar keer gepresenteerd en vind het fijn dat Daphne terug is, want ik vind het de laatste tijd nogal oppervlakkig. Het moet allemaal snel-snel-snel. Daphne kan met haar ervaring en uitstraling wat meer rust in de tent brengen. Ze heeft de zaken altijd goed op een rijtje gehad. Ik heb af en toe wel behoefte aan wat meer diepgang. Mensen die een beetje van de hoed en de rand weten, dat is natuurlijk wel leuk.’