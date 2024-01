Wie denkt Prins Dennis wel dat hij is? 'Lachen dat hij nu Muhammad heet!'

PROFIEL — Een doodgewone jongen uit Lisse rolt pardoes het Maleisische koningshuis in. Fotomodel Dennis Verbaas (28) trouwde op 14 augustus met de prinses van de staat Johor. In Nederland heeft prins Dennis alle sporen uitgewist

Hoe raakt een Hollandse jongen uit de bollenstreek nou tussen de lakens bij een Maleisische prinses?Het levensverhaal van Verbaas laat zich vertellen als een sprookje. Hij voetbalde wel aardig bij FC Lisse, totdat zijn gezondheid hem dwong te stoppen. Hij ontplooide een nieuwe carrière als fotomodel, die hem onder meer opdrachten voor topmerken als Dolce&Gabbana opleverde. Het fotomodellenbestaan bracht hem in Singapore, waar hij tegen een baan aanliep als manager van de shop van voetbalclub Johor Darul Ta’zim. De kroonprins is eigenaar van die club en raad eens wie de president is? Precies, de prinses.

En de sultan vond het wel prima dat zijn dochter met een pierewaaier uit Lisse komt aanzetten?Nou, Dennis moest nog wel even aan de bak voordat hij zich definitief op de boezem mocht vlijen van Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah Sultan Ibrahim, zoals de prinses voluit heet. In 2015 bekeerde hij zich tot de islam en werd zijn naam veranderd in Dennis Muhammad Abdullah. Sinds 2 jaar studeert Dennis zich suf op de gebeden, pluist hij de Koran uit en oefent hij zich een slag in de rondte met het Maleisisch-Arabische Jawi-schrift. Daarnaast moet hij wakker zien te blijven bij de lessen in de Maleisische cultuur en de paleisprotocollen.

Wat moeten we weten over Dennis Verbaas?Ging naar school op het Floretti College in Hillegom en studeerde Mechanical Engineering op het ROC in Leiden. Veranderde van voetballer tot fotomodel in een prins. Werd met de grootst mogelijke zorg bekeerd tot de islam, aangezien Dennis’ schoonvader als sultan niet alleen het staatshoofd, maar ook het hoofd van de islam in Johor is. Heeft zijn achterban in Nederland nauwkeurig de mond moeten snoeren; niemand uit zijn oude omgeving mag iets over hem zeggen in de media.

Dit huwelijk is een hoogtepunt; wat was zijn dieptepunt?De hartritmestoornissen waardoor hij in de junioren gestrekt ging in een vriendschappelijk voetbalwedstrijdje met de A1 tegen het tweede elftal. In de regen, jankende spelers, hysterisch publiek.

Wat vinden wij van Dennis Verbaas?Het is te hopen dat zijn hart niet op hol slaat in de hete Maleisische nachten met de prinses.

Wat vinden anderen van Dennis Verbaas?

Kevin Theunissen - Jeugdvriend

‘Dennis is een aardige, leuke jongen en een grapjas die graag mensen in de zeik neemt. Ik ken hem ook als een doorzetter die zich voor iedereen openstelt. Ik heb hem leren kennen via zijn broer Danny, bij wie ik in de klas zat. We voetbalden altijd op veldjes en pleintjes en speelden computerspelletjes bij elkaar thuis. Toen we hier hoorden dat Dennis een vriendinnetje had, dacht ik: dat zal wel los lopen. Daarna kwam het bericht over die prinses: té grappig! Die gozer is gewoon prins van een land! Ze hebben alles bewust achter de schermen gehouden. Daarom heb ik de familie expres even met rust gelaten, maar ik spreek zijn broer of zus vast snel weer. Dat hij zich heeft bekeerd en nu Muhammad Abdullah heet, was natuurlijk wel even lachen hier. Dat zal vooral voor de show zijn, wij blijven hem kennen als Dennis Verbaas.’

