Bij de koffie: Camiel Eurlings aangeklaagd om zware mishandeling fotomodel en meer...

Camiel Eurlings mishandelt fotomodel

Oud-minister Camiel Eurlings is aangeklaagd voor zware mishandeling. Dat meldt Quote op basis van een ingewijde. Een fotomodel die in het buitenland woont zou afgelopen oktober zijn aangevallen door Eurlings tijdens een feestje. De vrouw heeft daarbij onder meer oogletsel, gescheurde oorlellen en een gebroken elleboog opgelopen, die nog niet volledig is hersteld.

Beerput gevangenissen open

Niet alleen in de gevangenis van Alphen aan den Rijn, maar ook in Ter Peel en Vught is volgens bewaarders sprake van grote misstanden. Berichten over corruptie en wangedrag in de bajes in Alphen in De Telegraaf van gisteren leidden tot verontrustende informatie over andere gevangenissen. Gedetineerden zouden er de dienst uitmaken.

Groningen koploper werkloosheid

De provincie Groningen heeft de hoogste werkloosheid van Nederland. Die bedroeg vorig jaar 8,5 procent, gelijk aan het jaar ervoor. De noorderlingen lossen Flevoland af: daar daalde de werkloosheid van 9,3 naar 7,7 procent.

Bewakingsvideo nekt officier van justitie

De geschorste officier van justitie Lucas van Delft is betrapt op het in scène zetten van een bedreiging van zichzelf, zo blijkt na rechercheonderzoek.