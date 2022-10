'Forum voor Ophef'

Forum voor Democratie is de meest relevante politieke partij van Nederland. Ooit begonnen ze met een luizige twee zeteltjes in de Tweede Kamer, maar vervolgens werden ze met overmacht de grootste partij in de Eerste Kamer dankzij een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Aansluitend pakten ze ook nog eens een tamelijk whopping acht pluchen plakstoelen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

Oké, daar doorheen verweven zit met enige regelmaat wat tumult in, bij, rond en over de partij van politiek genie annex jeune premier Thierry Baudet, hetgeen bijvoorbeeld leidde tot het vertrek, de terugkeer, nogmaals een vertrek, wederom een terugkeer, een aansluitend vertrek en toch weer een terugkeer van zijn geriatrische strijdmakker en heimelijke aanbidder, Theo Hiddema.

Natuurlijk waren er ook wat gedoetjes met Henk Otten, de mede-oprichter van de politieke mediabeweging c.q. mediale politiekbeweging. Bovendien ging het jongerencorps, of moeten we zeggen jongerenkorps, dermate over de schreef dat het leidde tot breuken binnen de partij en diverse prominenten hun congé namen: Annabel Nanninga en Joost Eerdmans begonnen voor zichzelf, Paul Cliteur gaf zijn zetel op en de senaatsfractie versplinterde uiteindelijk van grootste fractie tot één zetel: Johan Dessing, het broertje van NPO-reisleidster Floortje.

Ook in de Tweede Kamer ging niet alles zoals gepland. Wybren van Haga, zeer populair bij de achterban, was te zeer een bedreiging voor de ongenaakbaarheid van Baudet – of Van Haga vond dat Baudet een blokkade vormde op zijn pad naar leiderschap, dat mag de geschiedenis ooit reconstrueren – en ook hij nam de wijk naar een eigen groep, of partij, of beweging. Hij nam twee mensen mee van wie de namen me even ontschoten zijn, maar die zitten er nu voor de ondernemers terwijl Baudet natuurlijk bleef strijden voor het volk, want dat is wat deze begaafde, hoogopgeleide, deels zelf en deels publiekelijk verklaarde filosoof het meest na aan het hart gaat: het volk, en hun democratie.

Al die partijperikelen mogen derhalve geen naam hebben in het canon van Forum voor Democratie. Het zijn loden voetnootjes in een verder zuiver gouden succesverhaal, want nog altijd weten Baudet en zijn verzetshelden (met name de koene rekenkundige Pepijn van Houwelingen en de vlijmscherpe retoricus Gideon van Meijeren) het politieke debat te dicteren, te sturen en ja, ik durf zelfs te beweren: te leiden. Geen onderste steen komt boven dankzij Baudet en zijn Gideonsbende (no pun intended, echt niet), geen enkele crisis van de vele die ons land plagen wordt met verantwoording het hoofd geboden en er is geen debat dat niet ontspoort zodra FvD’ers het woord nemen. Werkelijk ieder politiek speerpunt van de partij (te weten: ophef, in alle varianten) komt wekelijks op de voorgrond. Forum voor Democratie: absolute winnaars van de vruchteloze mediacratie.