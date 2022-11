Alles op een rijtje over de basisverzekering

Op zoek gaan naar een nieuwe zorgverzekering is verstandig. Hiermee kun je niet alleen geld besparen, maar ook je verzekering afstemmen op je medische behoeften. Voorzie je in het komende jaar één of meerdere medische ingrepen? Dan kan het verstandig zijn om je basisverzekering aan te vullen met aanvullende pakketten.

Wat is de basisverzekering?

De basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor elke inwoner van Nederland. Met deze verzekering heb je recht op alle dekkingen van het basispakket.

Het basispakket vergoedt eigenlijk alle belangrijke vormen van zorg. Je kunt hierbij denken aan consulten en behandelingen bij je huisarts, specialistische zorg in het ziekenhuis en medicijnen op voorschrift. Verder kun je met het basispakket ook een beroep doen op psychologische zorg vanuit de ggz.

Dat deze vormen van zorg in de basisverzekering zitten, betekent dat je de kosten hiervoor vergoedt krijgt. Wil je aanvullende zorg hebben? Of heb je aanvullende zorg nodig? Dan zul je hiervoor extra moeten betalen.

Wil je je indekken tegen mogelijke aanvullende zorg? Dan is het verstandig om je basisverzekering met aanvullende pakketten te verrijken.

Is de basisverzekering bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde?

De basisverzekering is bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Dit komt doordat de inhoud van dit basispakket door de overheid bepaald wordt. De ervaring leert dat de overheid elk jaar wel kleine wijzigingen aan het basispakket doorvoert.

Wil je graag een nieuwe zorgverzekering voor komend jaar afsluiten? Ga dan goed na wat precies de inhoud van het basispakket voor het komende jaar is. En ga ook goed na of dit basispakket qua wensen en behoeften op je situatie aansluit.

Wat kost de basisverzekering?

De premie voor de basisverzekering is wel per verzekeringsmaatschappij verschillend. Alleen al om deze reden zou je een goede vergelijking moeten maken tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Het advies hierbij is om goed naar meerdere punten te kijken. Staar je niet blind op de premie per maand, maar let ook bijvoorbeeld op de dienstverlening van de verzekeringsmaatschappij. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kun je zaken bijvoorbeeld alleen nog maar online regelen. Mocht dat je niet aanspreken, kun je wellicht beter voor een andere maatschappij kiezen.

Uiteraard moet je ook goed naar aanvullende pakketten kijken. Met aanvullende zorgpakketten breid je de basisverzekering uit, waarmee je ook tegen aanvullende kosten verzekerd bent. Om welke kosten dit precies gaat, hangt uiteraard van het aanvullende pakket af. En dat is weer per verzekeringsmaatschappij verschillend.

Moraal van het verhaal: de basisverzekering is qua inhoud bij elke verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Wel is de premie per maand verschillend, waardoor je een goede vergelijking zult moeten maken.