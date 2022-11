Hoe win je de strijd tegen rimpels?

Rimpels, we krijgen ze allemaal. Het is een onontkoombaar proces en ze horen bij het ouder worden. In welke mate je rimpels krijgt en wanneer is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is DNA. Daarnaast kunnen ziektes van grote invloed zijn op de mate van rimpels. Helaas zijn dit factoren waar we geen invloed op hebben, maar er bestaan nog andere factoren die van invloed zijn op rimpels. Dit zijn factoren die wij wel zelf in de hand hebben, zoals blootstelling aan de zon en voeding. Als ook dat niet meer lijkt te werken, dan bestaan er nog een hoop effectieve behandelingen die rimpels kunnen verminderen.

Wat zijn rimpels?

De definitie van een rimpel is een permanente of tijdelijke vouw in de huid, die ontstaat door het natuurlijke verouderingsproces. Naarmate we ouder worden verliest de huid elastine en collageen waardoor de huid slapper wordt. Daarnaast neemt de botstructuur ook af waardoor de huid minder gevuld is en ouder lijkt.

Welke externe factoren spelen een cruciale rol in het ontstaan van rimpels?

● Zon of zonnebank

Collageen is zeer belangrijk voor structuur, stevigheid en elastine in de huid. De zon tast ons collageen aan waardoor je eerder rimpels zult krijgen.

● Voeding

Je zal het misschien niet direct doorhebben, maar ongezonde voeding – en dan voornamelijk geraffineerde suikers – hebben een erg slechte invloed op rimpels. Door de inname van te veel geraffineerde suikers wordt het collageen in de huid eerder afgebroken.

● Roken

De huid heeft voldoende bloed nodig. Door te roken vernauwen de aders en is er minder bloed beschikbaar voor de huid, waardoor er minder voedingsstoffen binnenkomen. Ook doet roken een grote afbreuk aan de vernieuwing van collageen aanmaak in de huid.

Hoe kan je rimpels behandelen?

Er is enorm veel vraag naar rimpelbehandelingen, maar er is inmiddels ook veel aanbod. Ook is er een enorm verschil in de effectiviteit en de prijs. Per persoon verschilt wat werkt en welk budget je hebt om de strijd tegen rimpels te trotseren.



● Anti-rimpelcrèmes

Anti-rimpelcrèmes bestaan er in verschillende prijscategorieën. Hoe duurder hoe beter gaat bij dit product niet altijd op. De meeste crèmes bevatten ingrediënten die rimpels kunnen verminderen, echter vaak in een lage dosis. Een anti-rimpelcrème werkt alleen tegen fijne lijntjes waarbij het effect vaak tijdelijk is.

● Vitamine A

Vitamine A staat ook wel bekend onder de naam retinol of tretinoïne, en is alleen op recept verkrijgbaar via een arts. Deze crème werkt daadwerkelijk tegen rimpels alleen heeft je huid veel tijd nodig om aan de vitamine A te wennen. Tevens is deze crème alleen te gebruiken in de winterperiode in verband met de zon.

● Peelings

Wanneer je de dertig bereikt, vertraagt de cel vernieuwing in onze huid waardoor de cellen minder snel loslaten. Door de huid op z’n tijd een peeling te geven, laten de dode huidcellen los en wordt er plaats gemaakt voor nieuwe huidcellen. Met als resultaat een mooie stralende huid. Lichte peelings kan je thuis doen, zwaardere peelings alleen bij huidtherapeuten.

● Botox

Door Botox te injecteren in de spiertjes in het gezicht die rimpels veroorzaken wordt de verbinding tussen de zenuw en de spier uitgeschakeld. Je kan hierdoor de huid dus niet meer samentrekken. Een Botox behandeling bij een cosmetische kliniek kan ervoor zorgen dat de rimpel niet dieper wordt, tenzij je preventief met Botox begint. De rimpel heeft dan nooit de kans om te ontstaan. Botox werkt na ongeveer 4-6 maanden uit.

● Fillers

Ben je in de loop der jaren flink volume in je gezicht verloren dan kan dit worden hersteld door fillers te injecteren. Contouren kunnen worden hersteld en rimpels kunnen worden opgevuld. Fillers blijven gemiddeld tussen de 9 en 12 maanden werkzaam.