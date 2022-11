Vijf populaire online hobby's

Het internet was ooit bedoeld om nuttige informatie uit te wisselen, maar intussen maakt het bij sommigen zelfs deel uit van hun identiteit. De een pakt zijn smartphone er alleen bij om bijvoorbeeld even op te zoeken hoe je een autolamp verwisselt, anderen brengen al dan niet onnodig veel uurtjes door met uiteenlopend vermaak. In welke hobby herken jij jezelf?

Casinospellen en Voetbalwedden

De kick van het winnen van een geldbedrag wordt, zeker sinds het legaliseren van gokwebsites, online gehaald. Voor het draaien aan fruitmachines en de complexere MegaWays slots, hoeven we niet meer naar een speelhal of het fysieke casino te gaan. Alle gokspellen zijn digitaal beschikbaar vanaf een tablet, smartphone en computer.

Om meer met voorkennis te spelen is het wedden op voetbalwedstrijden populair bij voetbalkenners, net als het spelen van een potje online videopoker, waarvoor bepaalde skills vereist zijn. Ondanks dat kennis van voetballenwedden een verschil kan maken, wint de online bookmaker op termijn altijd, dus zorg dat deze hobby betaalbaar blijft.

Huizen kijken: Funda-en

De partner schrikt er nog wel eens van als deze ziet dat de ander driftig op Funda of een buitenlandse huizensite aan het snuffelen is, maar vaak is dit gewoon een hobby die niet per se betekent dat er binnenkort verhuisd gaat worden. Funda-en is nog net geen officieel werkwoord. Het bekijken van andere huizen, interieurs en de bijbehorende prijzen kan ook inspirerend werken, bijvoorbeeld om te kijken hoe het eigen huis opgeknapt kan worden. Eventueel om de prijs op te drijven, want niet zelden gaat het toch kriebelen, bij zowel de hobby-huizenkijker als de meeglurende partner.

Winkelen, waar ook ter wereld

In tegenstelling tot bij het Funda-en wordt de creditcard met de regelmaat van de klok getrokken om overal ter wereld bijzondere schatten te scoren. Kleding, kunst, muziek op vinyl, het zijn gewilde items die de ondergewaardeerde koeriers dagelijks aan huis bezorgen. Het zijn nog net geen flitskoeriers die af en aan rijden bij verzamelaars. Leuk en snel, maar er staan nu wel heel veel winkelpanden leeg.

Scrollen door sociale media

Waar de een eindeloos naar huizen kijkt, gaat de ander op sociale media zitten scrollen. Om te kijken wat 'die en die' op vakantie uitspoken. Om de zoveelste selfie van het meisje met de getuite lipjes te bekijken, en er dan toch maar weer een like voor te geven. Of om zich te vergapen aan de nutteloze verhalen die we zo graag met elkaar delen. Dan staat er "Garage opgeruimd, nu terrasje #lekkerbezig #genieten". En dan inderdaad: een foto van een drankje. Wat moet je met al die informatie, vraag je je af. Hoewel het eerder burn-outklachten dan een lekker zen gevoel geeft, doen we dit al bijna twee decennia massaal.

Nostalgisch snuffelen

Er bestaat een Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn, aan het IJsselmeer. Maar op dagen dat je daar niet toevallig in de buurt bent, zijn er talloze nostalgische websites voor een feest der retro-herkenning. Op YouTube staan hele videocollages van het achteruitracen van het jaren '80-programma Ter Land, Te Zee en In de Lucht, om maar eens een geinig voorbeeld te noemen. Daar spelen oude DAFjes en andere afgedankte vehikels een soort botsautootje, maar dan echt. Ook met caravans. Laat het zien aan een millennial en deze kan waarschijnlijk niet geloven dat dit ooit toegestaan werd.